Impresa Valore Sostenibilità: I fattori ESG come leva per la crescita delle PMI

Il prossimo 28 marzo 2025, l’Auditorium Casa dello Studente Zanussi di Pordenone ospiterà il convegno “Impresa Valore Sostenibilità: I fattori ESG come motore di crescita”. L’evento, organizzato dall’IRSE in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone, si propone di esplorare come le piccole e medie imprese possano trasformare la sostenibilità in un vantaggio competitivo.

In un contesto economico e sociale in rapida evoluzione, l’adozione dei criteri ESG (Environmental, Social, and Governance) non è più una scelta, ma una necessità per le aziende che vogliono rimanere competitive e attrarre investimenti. Il convegno affronterà temi cruciali come il quadro normativo, la redazione del bilancio di sostenibilità, il ruolo del welfare aziendale, il servizio sanitario welfarizzabile, le opportunità di innovazione e il supporto delle banche nella transizione sostenibile.

Esperti del settore, tra cui Chiara Polesel, Giovanni Lorenzo Fabris, Francesco Musolla, Matteo Geretto e Michele Barbisan, condivideranno le loro conoscenze e esperienze, offrendo una panoramica completa sulle strategie e i vantaggi che le PMI possono ottenere adottando un approccio sostenibile.

L’evento, curato da Francesco Musolla, è accreditato per la Formazione Professionale Continua degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e offre un’opportunità unica per commercialisti, imprenditori e cittadini interessati a comprendere come la sostenibilità possa diventare un motore di sviluppo per le imprese e il territorio.

La partecipazione è gratuita, con attestato di frequenza su richiesta. È necessaria la prenotazione tramite il sito web del Centro Culturale di Pordenone.

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Pordenone, dalla Fondazione Friuli e da BCC Pordenonese e Monsile – Gruppo BCC Iccrea.

PROGRAMMA



Introduce e modera FRANCESCO MUSOLLA



Sostenibilità: una panoramica sul quadro normativo

Intervento di CHIARA POLESEL, avvocato e socia fondatrice Studio Legale NEA; si occupa di Diritto dell’Impresa, Diritto del Lavoro, Compliance legale e Contrattualistica, redazione di modelli di organizzazione aziendale, anche in ottica integrata ESG.



Come si redige un bilancio di sostenibilità

Intervento di GIOVANNI LORENZO FABRIS, consulente alle imprese per il controllo della gestione finanziaria e della sostenibilità, collabora con la società BeAdvisor (Noale, Venezia), specializzata nella consulenza aziendale, e con diversi studi professionali; co-founder e amministratore di “Be Akos Srl” una start up che si occupa di consulenza ESG a 360°.



Il ruolo del welfare aziendale nella strategia di sostenibilità

Intervento di FRANCESCO MUSOLLA, dottore commercialista e esperto contabile, specializzato in diritto del lavoro e consulenza del lavoro.



Il servizio sanitario welfarizzabile: case history dell’ospedale Giovanni XXIII

Intervento MATTEO GERETTO, responsabile comunicazione e sviluppo Ospedale Giovanni XXIII (Monastier, Treviso), Presidente AIOP Giovani Veneto, Associazione Italiana delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Territoriali e delle Aziende Socio-Sanitarie Residenziali e Territoriali di Diritto Privato.



Fattori ESG: conseguenze nella consulenza finanziaria e ruolo delle banche

Intervento di MICHELE BARBISAN, Responsabile direzione commerciale BCC Pordenonese e Monsile.