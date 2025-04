Imprese: ad aprile bando da 1,4 mln per Pmi terziario

Entro la metà di aprile aprirà il canale contributivo regionale a favore delle piccole e medie imprese del settore terziario (ex art. 100), con alcuni significativi elementi di novità rispetto al passato: il bando sarà a sportello e non più a graduatoria e rimarrà aperto per tutto l’anno, dando così modo alle imprese di programmare gli investimenti e di presentare domanda in maniera più agevole, anche grazie ad un iter burocratico che è stato ulteriormente snellito e semplificato. La dotazione economica iniziale sarà di 1,4 milioni di euro e sarà passabile di ulteriori stanziamenti nel corso dell’anno finanziario, sulla base delle esigenze emerse. È quanto prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Attività produttive e Turismo. Il provvedimento conferma le direttive al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CattFvg) concernenti l’esercizio delle funzioni amministrative delegate per l’anno 2025, relativamente alla programmazione dell’utilizzo delle risorse in relazione alle diverse tipologie di investimento a favore delle Pmi commerciali, turistiche e di servizio.

Il nuovo bando per le Pmi del Terziario potrà contare su una dotazione iniziale di 1,4 milioni di euro, frutto di un milione di euro stanziato dalla Regione e di circa 400 mila euro derivanti da rinunce e minori rendicontazioni di precedenti bandi. Un intervento, come evidenziato in sintesi dall’esponente dell’Esecutivo, che mira a favorire la crescita, l’innovazione e la competitività del settore, in un momento cruciale anche per l’economia regionale. I fondi disponibili saranno destinati a progetti di modernizzazione, digitalizzazione e sviluppo dei servizi, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto imprenditoriale e garantire alle micro e piccole imprese maggiori opportunità per affrontare le sfide del mercato. In particolare, saranno ammessi a contributo – come si legge nella delibera – le richieste relative a lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni, sistemi di videosorveglianza e sicurezza e sistemi per l’accrescimento dell’efficienza energetica, oltre a interventi di adeguamento di strutture e impianti alle norme vigenti. Il provvedimento con le direttive al Catt prevede, inoltre, che nell’ultimo trimestre di quest’anno sarà emanato un bando per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator, con una dotazione di 450 mila euro.