Imprese artigiane femminili, Fvg ai vertici nazionali

Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia per presenza di imprese artigiane guidate da donne, che rappresentano il 24,5% del totale. Distanti in classifica Marche, con il 22,8%, ed Emilia Romagna, dove le artigiane a capo d’azienda rappresentano il 22,7 per cento. Decisamente superiore alla media italiana, ma sotto la media europea, l’occupazione femminile in generale, che in Friuli Venezia Giulia arriva al 62,8 per cento, quasi dieci punti sopra la media italiana (53,4) e tre punti sotto quella europea, che si attesta al 66,1 per cento.

I dati sono citati nel rapporto «Imprese e lavoro delle donne nell’era dell’incertezza. Tra il presente e il futuro al femminile» redatto dall’Ufficio studi di Confartigianato Impese e dall’Osservatorio Mpi Confartigianato Lombardia.

«Questo dato già di per sé significativo lo è ancora di più se collocato nella dinamica generale della vitalità della aziende – afferma Filomena Avolio, presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Fvg e di Udine, territorio che vanta il maggior numero di imprese femminili artigiane della nostra regione e che supera la media nazionale -: in Italia su base annua l’imprenditoria femminile è cresciuta di 8.340 unità, pari allo 0,9%, mentre nello stesso periodo il totale delle aziende è calato di 3.167 unità, pari ad un -0,1 per cento». E conclude: «È conveniente per tutti favorire l’occupazione femminile anche per creare le condizioni di sostenibilità del sistema socio-economico attuale». GUARDA IL VIDEO