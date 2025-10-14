  • Aiello del Friuli
martedì 14 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Imprese: Bini, con Middleby a Casarsa Fvg si conferma attrattivo
Bomba inesplosa nel Porto di Trieste, maxi evacuazione sabato prossimo
Centro Federale a Palmanova, apertura nel 2028
Turetta rinuncia all’appello contro l’ergastolo: ‘Sincero pentimento’
Dalla Val Pellice a Udine in bici per il corteo pro...
Firmato a Pordenone da Regione e Comuni il contratto di fiume...
Dall’1 luglio 2026 sarà obbligatorio sterilizzare i gatti vaganti sul territorio
Faedis: secondo weekend a Valle di Soffumbergo con zip-line, camminate e...
In preda ad un raptus, prende a calci le auto in...
Interreg: Zilli, potenziare coordinamento azioni strategiche per Ue
Economia

Imprese: Bini, con Middleby a Casarsa Fvg si conferma attrattivo

Inaugurato il nuovo Centro di innovazione e ricerca Middleby, realizzato in un'area adiacente alla sede della ColussiErmes, azienda friulana entrata nel gruppo americano nel 2022.
Redazione
Autore: Redazione

“Il nuovo centro di ricerca inaugurato oggi rappresenta un traguardo di grande orgoglio per la nostra Regione: è infatti il primo che la multinazionale statunitense Middleby realizza al di fuori degli Stati Uniti. La scelta di Casarsa della Delizia dimostra ancora una volta come il Friuli Venezia Giulia sia una terra capace di attrarre investimenti internazionali, grazie a un contesto favorevole all’impresa e a un sistema che investe concretamente in ricerca e innovazione”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo questa mattina all’inaugurazione del nuovo Centro di innovazione e ricerca Middleby, realizzato in un’area adiacente alla sede della Colussi Ermes, azienda friulana entrata nel gruppo americano nel 2022. “L’inaugurazione di oggi – ha aggiunto Bini – è la testimonianza più chiara di come il Friuli Venezia Giulia rappresenti la regione ideale in cui investire: un territorio competitivo, dove la collaborazione tra pubblico e privato genera sviluppo, occupazione qualificata e opportunità per i giovani. L’investimento di Middleby conferma la solidità del nostro tessuto produttivo e la capacità delle nostre politiche di incentivare gli investimenti sui mercati globali”. Bini ha poi rivolto un plauso alla famiglia Colussi “rappresentante di un modello di dedizione, sacrificio, tenacia e fiducia nell’impresa e nel lavoro, vissuti con quello spirito di collettività capace di guardare anche alle ricadute del proprio operato sul territorio e sulla crescita comune”. La Regione negli ultimi sei anni ha investito oltre 20 milioni di euro per favorire la presenza sui mercati esteri delle piccole e medie imprese. Oltre a ciò, Bini ha richiamato anche la misura degli incentivi all’insediamento nei consorzi industriali, per cui la Regione ha stanziato 97 milioni di euro tra il 2018 e il 2024.

Come conseguenza, è stato attivato un volume di investimenti privati nei consorzi industriali pari a 477 milioni di euro cinque volte il valore delle risorse pubbliche stanziate), generando 1.317 nuovi posti di lavoro nel settore industriale. Il nuovo centro, primo hub di ricerca Middleby al di fuori degli Stati Uniti, si estende su circa 5mila metri quadrati e sarà dedicato allo sviluppo di soluzioni avanzate per i settori alimentare, farmaceutico e logistico. Comprenderà un polo della carne, un polo della panificazione, spazi per i servizi, sale riunioni e un auditorium, con la possibilità per i clienti di testare i sofisticati impianti di lavaggio e lavorazione prodotti dal gruppo. Sono inoltre previste assunzioni di personale altamente specializzato, in particolare tecnologi alimentari e tecnici di laboratorio. Fondata nel 1973, la Colussi Ermes è leader mondiale nella produzione di impianti di lavaggio per l’industria alimentare, con oltre 6mila installazioni in tutto il mondo, 51 milioni di euro di fatturato e oltre 150 addetti. L’azienda, pur entrando a far parte della Middleby Corporation, ha mantenuto la propria identità e direzione friulana, continuando a rappresentare un’eccellenza del Made in Italy nel settore delle tecnologie industriali. “Investimenti come quello di Middleby – ha concluso l’assessore Bini – confermano che il Friuli Venezia Giulia è una Regione dove le imprese trovano competenze, infrastrutture e un’amministrazione vicina. Siamo orgogliosi che una multinazionale americana abbia scelto di radicarsi ulteriormente nel nostro territorio, investendo in conoscenza, innovazione e lavoro qualificato”.

