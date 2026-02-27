  • Aiello del Friuli
venerdì 27 Febbraio 2026
Imprese: Bini, più sostegno al credito per le nuove aziende

Approvata in Giunta la delibera che rafforza le contribuzioni sulle garanzie dei Confidi. Nel 2025 ripartiti dalla Regione 14 milioni che hanno generato finanziamenti alle imprese per 98 milioni
Redazione
Autore: Redazione

“Con questo provvedimento rafforziamo in modo concreto il sostegno alle nuove imprese, in particolare a quelle giovanili e alle start-up, che più di altre incontrano difficoltà nell’accesso al credito bancario. Vogliamo dare loro uno strumento in più per crescere e poter continuare a investire”. Lo ha dichiarato questa mattina l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, a margine dell’approvazione della delibera della Giunta regionale che interviene sulla disciplina integrativa in materia di determinazione delle contribuzioni, collegate agli interventi di garanzia e di contribuzione integrativa a favore delle imprese, finalizzate a sostenere finanziamenti per investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine. In particolare, il provvedimento disciplina il caso delle nuove imprese che non dispongono di almeno due esercizi contabili e per le quali non è quindi possibile determinare il merito creditizio secondo il metodo di calcolo del Fondo centrale di garanzia. Una condizione che spesso si traduce in maggiori difficoltà nell’ottenere finanziamenti o nell’accesso a condizioni sostenibili. “Abbiamo stabilito – ha spiegato Bini – che queste imprese siano inserite nella fascia di valutazione che consente di ottenere il più elevato importo di contribuzione integrativa. È una scelta chiara: sostenere chi comincia a fare impresa e mostra idee, competenze e volontà di investire sul territorio”.

Nel 2025 la Regione ha ripartito tra i Confidi del Friuli Venezia Giulia risorse complessive pari a 14 milioni di euro. Si tratta di uno strumento finanziario con un effetto moltiplicatore pari a 6,5 per quanto riguarda le garanzie: ciò significa che, a fronte delle risorse stanziate, i Confidi potranno rilasciare garanzie per almeno 63,5 milioni di euro, generando finanziamenti bancari stimati in circa 98 milioni di euro. Complessivamente, nel corso del 2025, le garanzie concesse dai Confidi del Friuli Venezia Giulia hanno permesso alle imprese di accedere a un credito stimabile in circa 405 milioni di euro. “Un risultato – ha concluso Bini – che attesta l’efficacia del sistema dei Confidi nel consentire alle imprese di accedere al credito a condizioni più favorevoli, anche sotto il profilo commissionale, grazie all’agevolazione derivante dalle contribuzioni integrative regionali”.

