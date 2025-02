Imprese del Fvg come le formiche: boom dei risparmi, crollano i prestiti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Negli ultimi 15 anni le imprese regionali hanno ridotto drasticamente il ricorso ai prestiti bancari. Viceversa, hanno incrementato i risparmi e le forme di autofinanziamento. A dirlo è l’ultimo report dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre che sottolinea come in tre lustri i debiti tra le aziende del Friuli Venezia Giulia siano calati di 5,6 miliardi, mentre gli accantonamenti siano cresciuti di 6 miliardi.

Tra il 2011 e il 2024 i prestiti sono scesi del 29,8%, mentre i depositi sono cresciuti del 128,9%. Le aziende friulane, insomma, come le formiche, hanno preferito usare capitali propri o di terzi piuttosto che rivolgersi agli istituti di credito: una scelta dettata sia dalla prudenza economica sia dai criteri più rigidi imposti dalle banche. Il Friuli Venezia Giulia, infatti, si colloca al 18° posto in Italia per crescita dei depositi, contribuendo alla tendenza generale del Nordest, che ha registrato l’aumento più significativo nel Paese con un +178%.

Sul fronte del risparmio, la provincia di Pordenone guida la classifica regionale con un incremento di accumuli del 177,4% (+1,7 miliardi di euro), seguita da Udine (+159,4%, pari a +3,2 miliardi), Gorizia (+130,6%, +500 milioni) e Trieste (+46%, +600 milioni). Sul fronte dei prestiti, invece, Gorizia ha subito la contrazione più pesante con un crollo del 49,7% (-900 milioni di euro), seguita da Pordenone (-41,3%, pari a -2,1 miliardi) e Udine (-30,1%, pari a -2,7 miliardi). Trieste, invece, è in controtendenza, registrando un aumento del credito bancario dell’1,4% (+100 milioni di euro).