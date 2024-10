Anche 15 imprese dal Friuli a Perugia per la Borsa Mirabilia, turismo e food&drink

Sono 15 le imprese friulane del comparto turistico e dell’agroalimentare che prendono parte oggi e domani a Perugia alla 12esima Borsa italiana del turismo culturale e alla concomitante ottava edizione di Mirabilia food&drink. Le imprese delle province di Udine e Pordenone saranno impegnate in decine di incontri B2b con controparti commerciali e operatori di settore provenienti da tutto il mondo, chiamati a partecipare all’evento organizzato con cadenza annuale e in modo itinerante da Mirabilia, il network di una ventina di Camere di Commercio italiane unite nella promozione comune delle imprese che operano nei Siti Unesco di tutto lo Stivale. La Cciaa Pn-Ud ha coordinato la presenza imprenditoriale friulana, essendo tra i partner di Mirabilia fin dalla sua fondazione e tra le più attive nella valorizzazione delle economie legate ai cinque patrimoni dell’umanità che ospita sul suo territorio: Aquileia, Cividale, Palmanova, Dolomiti friulane e Palù di Livenza. E ad accompagnare le imprese a Perugia ci sono anche il presidente dell’ente Giovanni Da Pozzo e il segretario generale Maria Lucia Pilutti. L’evento per le aziende è infatti anche un’occasione istituzionale per definire le azioni comuni da promuovere tramite Mirabilia. «Queste fiere – commenta il presidente Da Pozzo – hanno una valenza operativa e pratica immediata per le nostre imprese e sono occasioni di confronto e collaborazione tanto a livello internazionale quanto con le aziende degli altri territori italiani coinvolti. Il pregio ulteriore è la capacità di valorizzare insieme eccellenze culturali e produttive, proponendole come un unicum dell’offerta turistica e commerciale dei nostri territori».

Le quindici imprese friulane sono: Albergo Ristorante Riglarhaus., La Casa del Prosciutto Alberti, Travel One, Meeting Point, Promoturismo Fvg, Clocc’s, Consorzio Lignano Holiday per il turismo, mentre per Mirabilia Food&Drink Azienda Agricola Albert Domini, Charlotte di Marco Battistutta, Conte d’Attimis Maniago, Bucovaz Wine, Venchiarezza, Unterholzner Ivo ssa, Azienda Agricola Dreosti Corrado, Società agricola Rive Col de Fer.