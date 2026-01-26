  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 26 Gennaio 2026
Economia

IA nelle imprese FVG: Open Day gratuito di accademIA

Il 28 gennaio webinar online su come trasformare l’Intelligenza Artificiale in vantaggio competitivo
Redazione
Autore: Redazione

L’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle imprese italiane è in forte crescita: negli ultimi tre anni la percentuale di aziende con almeno 10 dipendenti che utilizza strumenti di IA è passata dal 5% al 16,4%. Il Nord-Est si colloca sopra la media nazionale, con un tasso di adozione del 17,6%, ma il divario resta significativo soprattutto per le piccole imprese, dove l’uso dell’IA scende al 14,2%. In questo scenario, la carenza di competenze interne rappresenta il principale freno agli investimenti in ambito tecnologico, e più nello specifico in Intelligenza Artificiale.

È in questo contesto che nasce accademIA, il polo di formazione del Friuli-Venezia Giulia dedicato all’Intelligenza Artificiale per professionisti e imprese, promosso da infoFactory e sviluppato all’interno dell’ecosistema TEC4I FVG. Un progetto che si fonda su un’esperienza ultradecennale nell’ambito dell’IA, maturata ben prima che queste tecnologie diventassero una leva strategica per il business.

AccademIA rappresenta la risposta del territorio a una sfida sempre più urgente: portare competenze reali di Intelligenza Artificiale dentro le imprese, trasformando la tecnologia in vantaggio competitivo misurabile.

Il nuovo anno si apre con un appuntamento aperto al pubblico: mercoledì 28 gennaio, dalle 11.00 alle 12.30, si terrà l’Open Day online, un webinar gratuito pensato per comprendere come l’IA generativa possa diventare uno strumento concreto di competitività e quali competenze siano oggi necessarie per governare questa trasformazione.

TEC4I apre il webinar: tecnologie emergenti e opportunità per le PMI

L’Open Day del 28 gennaio si aprirà con un intervento di TEC4I dedicato alle tecnologie emergenti nel sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia. L’intervento offrirà una lettura delle principali sfide che le PMI regionali stanno affrontando e fornirà il contesto strategico all’interno del quale si inseriscono i percorsi formativi di accademIA, mostrando come formazione e innovazione possano accelerare in modo concreto la trasformazione digitale delle imprese.

I dati più recenti mostrano come l’Intelligenza Artificiale stia entrando progressivamente nei processi aziendali, ma con velocità molto diverse a seconda della dimensione d’impresa” – commenta Giovanni Barbetta, referente di TEC4I FVG. “Se a livello nazionale oltre il 50% delle grandi imprese utilizza già strumenti di IA, tra le PMI – che rappresentano l’ossatura del nostro tessuto produttivo – i tassi di adozione restano ancora contenuti. Nel Friuli Venezia Giulia oltre il 95% delle imprese ha meno di 50 addetti e solo il 14% supera i 10 dipendenti: in questo contesto, investire in formazione diventa un fattore abilitante decisivo. La mancanza di competenze interne è oggi il principale ostacolo agli investimenti in IA, insieme ai dubbi normativi e alla qualità dei dati disponibili. Accompagnare le imprese nella comprensione e nell’uso consapevole di queste tecnologie è una priorità per mantenere competitività e capacità di innovazione nel medio periodo”.

Un progetto già consolidato

Dopo il lancio nella seconda metà del 2025, accademIA ha già formato oltre 200 professionisti, con percorsi strutturati e un metodo didattico orientato all’applicazione pratica. Nel 2026 i corsi vengono potenziati ed estesi fino a 12 ore, per dare più spazio a esercitazioni, casi reali e confronto diretto con i docenti.

Il webinar gratuito del 28 gennaio è pensato per capire come usare l’IA generativa in modo concreto nei processi aziendali e quali competenze servono oggi per governarne l’adozione.

Durante l’incontro i docenti di accademIA presenteranno:

  • vantaggi competitivi concreti dell’IA generativa applicata ai processi aziendali;
  • le novità 2026 dei percorsi formativi e degli strumenti utilizzati;
  • i tre percorsi di formazione: AI Strategist (per il management), AI Operative (per la produttività e i processi) e AI Creative (per marketing e comunicazione);
  • esempi applicativi e casi d’uso concreti.

Per le realtà che desiderano andare oltre la formazione, verranno attivati progetti personalizzatiper integrare l’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali, accompagnando la trasformazione digitale dalla strategia all’operatività.

Informazioni e registrazione

L’Open Day del 28 gennaio è gratuito, con registrazione obbligatoria.

Iscrizioni: https://accademia.infofactory.it/

