Imprese in crescita nonostante il calo demografico nella montagna Fvg

La montagna del Fvg registra, per il quarto anno consecutivo, un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni d’impresa. Il dato emerge dall'”Analisi economica della montagna del Friuli Venezia Giulia” del Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone-Udine, basato su dati Istat e Infocamere. Al 31 dicembre 2024, le sedi d’impresa registrate sono 5.018, con un incremento annuo pari al +0,9%.

Il trend positivo è in controtendenza rispetto al quadro demografico: nei 58 comuni montani la popolazione è scesa da 63.371 a 59.865 residenti tra il 2019 e il 2025, con una perdita del 5,5%, a fronte del -1,3% regionale. A sostenere la crescita sono soprattutto i servizi, che registrano la variazione più elevata (+5,5%), seguiti dalle costruzioni (+1,6%). Stabile il settore primario; in calo il commercio, l’industria e l’alloggio e la ristorazione, che tuttavia in montagna presentano un’incidenza quasi doppia rispetto alla media regionale (17,1% contro 9,4%). Restano forti criticità sul fronte dell’accessibilità.

“Il saldo positivo delle imprese indica una capacità di reazione che va sostenuta – commenta Giovanni Da Pozzo, presidente della Cciaa Pordenone-Udine – Accanto alla vitalità imprenditoriale, è necessario intervenire su infrastrutture e accessibilità per dare prospettive di sviluppo alla montagna”.