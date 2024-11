Imprese in FVG, perse 14.000 in dieci anni

Imprese in Friuli-Venezia Giulia: in 10 anni il loro numero è sceso di oltre 14mila unità. Ma senza gli imprenditori immigrati la situazione sarebbe ancora più pesante. A dirlo sono i dati diffusi dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, coordinato da Paolo Zabeo. Dal 2013 al 2023, infatti, le imprese nelle quali gli immigrati sono titolari o soci sono passate da 15mila a oltre 17mila: 2.400 in più, per una variazione percentuale del 15%. Quelle con titolare italiano, invece, sono scese di quasi 17mila unità, meno 5%.

A determinare tale variazione sono stati sia il senso di precarietà provato dalle partite Iva e il calo demografico. E, come accade per la popolazione residente, a mitigare la picchiata del numero di imprese sono gli stranieri. In particolare, a mettersi in gioco nella nostra regione con l’apertura di una partita iva sono soprattutto immigrati dalla Romania nel campo dell’edilizia e dalla Cina in quello del commercio e della ristorazione. Queste due nazionalità, assieme, rappresentano il 18% di tutte le imprese gestite da stranieri. Seguono per incidenza la Svizzera, la Serbia e il Montenegro.

Le imprese gestite da stranieri sono cresciute soprattutto a Trieste, +35%, dove ha sede quasi la metà delle nuove partite iva. Sul secondo e terzo gradino del podio troviamo l’Isontino (+20,4%) e il Friuli occidentale (+ 10,6%). Fanalino di coda la provincia di Udine con un +9%.