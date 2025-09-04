Imprese: oltre 1 milione di euro per certificazione della Pmi

“Un nuovo bando regionale, frutto della sinergia con il Consiglio regionale, è stato approvato per sostenere le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia nell’ottenimento o nel mantenimento di certificazioni fondamentali per la competitività e la transizione verso un’economia più sostenibile, sicura e innovativa”. Lo ha annunciato, dopo l’approvazione in Giunta, l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, evidenziando come il provvedimento rappresenti un passo concreto nella valorizzazione del tessuto imprenditoriale regionale. Il bando – per l’anno 2025 avrà una dotazione finanziaria di 1.137.500 euro – prevede contributi a fondo perduto destinati alle imprese che investono in certificazioni relative a: sistemi di gestione organizzativa aziendale, processi produttivi e standard di sicurezza, competenze e qualifiche delle figure professionali, sostenibilità sociale e ambientale, diagnosi energetiche e transizione energetica, innovazione tecnologica e parità di genere.

L’importo massimo è di 21mila euro con una eventuale aggiunta di una premialità di 250 euro per le imprese in possesso del rating di legalità. Per l’anno in corso le domande potranno essere presentate dal 1° al 30 ottobre. “Sostenere le imprese – ha aggiunto Bini – significa creare le condizioni affinché possano crescere in modo solido, responsabile e competitivo, in linea con gli standard richiesti dai mercati nazionali e internazionali. Attraverso questo bando vogliamo accompagnare le Pmi nel percorso verso l’innovazione, la sostenibilità ambientale e sociale, e l’eccellenza produttiva”.

Il provvedimento è frutto dell’applicazione della Legge regionale 10/2025, approvata lo scorso luglio dal Consiglio regionale, a sostegno del sistema produttivo locale. A tal proposito, l’assessore Bini ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Consiglio regionale, sottolineando “la proficua sinergia tra l’Aula e la Giunta, che si conferma leva strategica per il rafforzamento del nostro sistema economico”. “Siamo convinti – ha concluso Bini – che ogni euro investito nella qualità e nella sostenibilità delle nostre imprese sia un investimento per il futuro del Friuli Venezia Giulia. Vogliamo continuare a essere una Regione che crea opportunità, sostiene l’imprenditorialità e premia il merito e l’innovazione”.