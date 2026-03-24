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Economia

“Imprese vincenti”, sono quattro in FVG

Redazione
Autore: Redazione

Sono quattro le imprese del Friuli venezia Giulia selezionate come “Imprese Vincenti” nell’ambito del programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese.

Le quattro imprese, presentate oggi a Mestre in una delle tappe del programma dell’istituto di credito, sono per il comparto dell’edilizia Adriacos di Latisana ed Edilimpianti Trieste, per la produzione l’Italesse di Muggia e per la meccanica la Sultan di Mariano del Friuli.
Le quattro imprese, insieme ad altre sei del Nordest, hanno raccontato la propria storia aziendale e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo, l’adozione di criteri ESG, l’impatto sulle comunità in cui operano, il valore generato per sé stesse e per l’economia del territorio in termini di occupazione e benessere delle persone.
Nell’ambito del Programma, queste PMI riceveranno da Intesa Sanpaolo e i partner di progetto supporto per affrontare tutte le fasi di vita del business, favorendo l’investimento nei fattori intangibili (immateriali, r&s, filiera, formazione) e nei pilastri dello sviluppo, ovvero crescita all’estero, sostenibilità, protezione, innovazione, transizione digitale e finanza straordinaria.

Sono circa 18.000 le PMI che si sono candidate dal 2019, di cui 4.000 solo quest’anno: tra queste, le 150 scelte per partecipare ad Imprese Vincenti 2026 – di cui 10 straniere – sono state selezionate per aver attivato progetti o raggiunto risultati significativi nel generare valore economico e impatto sociale, su innovazione e ricerca, transizione digitale ed ecologica, export e internazionalizzazione, passaggio generazionale e consolidamento dimensionale, formazione e welfare. Il tutto unito ad un attento presidio dei rischi industriali e ambientali, in grado di rendere queste imprese resilienti e sostenibili nel lungo termine. Imprese che complessivamente contano 150.000 dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato.

Quindici tappe in tutta Italia, di cui tre tematiche e un incontro conclusivo che riunirà tutte le 150 Imprese Vincenti 2026 e proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.
Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo Assicurazioni, quest’anno viene dedicato un focus particolare al tema della cultura del rischio, attraverso l’individuazione di buone pratiche aziendali e l’assegnazione di una menzione speciale, ad ogni tappa del tour, ad un’azienda che ha saputo dar valore alla protezione delle persone e dei beni aziendali, come scelta strategica aziendale e asset competitivo indispensabile per la resilienza e la continuità operativa. La “menzione speciale PROTEZIONE” viene assegnata da Intesa Sanpaolo Assicurazioni all’impresa Adriacos, che più si è distinta in sensibilità alla protezione assicurativa come strumento di supporto alla crescita.
Anche questa edizione vede la collaborazione con la Divisione International Banks di Intesa Sanpaolo e una tappa dedicata alle aziende estere che lavorano in stretta connessione con le PMI italiane. Spazio anche alle imprese sociali e del terzo settore e alle aziende del comparto agroalimentare.
Per capitalizzare l’esperienza maturata nel corso di questi anni di progetto, l’edizione di quest’anno alimenterà le attività della Community delle Imprese Vincenti, una rete strutturata di campioni nazionali che realizzerà operazioni sistemiche e di promozione del Made in Italy, grazie anche all’Osservatorio Imprese Vincenti che verrà realizzato in collaborazione con The European House Ambrosetti. Nel 2025, dodici di esse hanno partecipato alla missione di Intesa Sanpaolo organizzata in USA, nella Silicon Valley.
Cristina Cipiccia, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo: “Queste dieci PMI sono Vincenti perché esprimono concretamente la forza e la qualità del nostro sistema produttivo e del Made in Italy. Imprese capaci di crescere e competere unendo tradizione manifatturiera e propensione all’innovazione, attenzione al capitale umano e visione internazionale. Come Banca dei Territori, siamo orgogliosi di supportare questi campioni che investono in digitalizzazione, sostenibilità e persone, generando valore economico e sociale per il tessuto economico e la collettività”.

L’evoluzione dell’economia italiana nell’anno in corso dipenderà dai tempi e dall’estensione del conflitto in Iran. In assenza di una escalation, nel 2026 il Pil italiano potrà mantenere un profilo di moderata crescita, sostenuto dai consumi e dal contributo positivo degli investimenti che potranno beneficiare di tassi di interesse contenuti e del ritorno dell’iperammortamento. A livello settoriale, dalla survey condotta dal Research Department di Intesa Sanpaolo sul personale che intrattiene relazioni con la clientela imprese emerge un quadro eterogeneo: la crescita sarà guidata da alcuni settori in cui sono specializzate le province della Direzione Veneto Est e Friuli-Venezia Giulia. Tra questi la meccanica, l’ICT e i servizi avanzati, l’aerospazio, le utilities, il turismo e la filiera agro-alimentare.
L’economia del Veneto e del Friuli Venezia Giulia potrà far leva sulla elevata vocazione a innovare e sulla capacità di esportare con successo sui mercati internazionali: la propensione all’export delle imprese di questi territori si mantiene sopra la media nazionale e risulta particolarmente elevata nel Veneto (44,9%), toccando punte del 48,7% nella provincia di Treviso e del 47,8% nella provincia di Pordenone. Nonostante un contesto altamente incerto e complesso, nel 2025 le esportazioni del Veneto hanno sfiorato gli 80 miliardi di euro, quelle del Friuli Venezia Giulia hanno superato i 20 miliardi, cioè complessivamente hanno fatto più del 15% del totale dell’export italiano. A livello settoriale, nonostante le difficoltà sui mercati esteri di alcuni comparti del settore moda (calzature e occhialeria) si sono osservati incrementi delle esportazioni venete negli alimentari, nella meccanica, nell’oreficeria, nell’elettrotecnica, nel tessile e abbigliamento, mentre per il Friuli Venezia Giulia, al netto dell’importante contributo alla crescita della cantieristica navale, sono risultati trainanti i principali settori di specializzazione della regione, cioè la meccanica e il mobile e arredo. Inoltre, le partecipate estere controllate da investitori veneti sono pari a 5.256, quelle controllate da aziende del FVG sono 1.084, cioè rappresentano insieme il 16% circa del totale nazionale. Sul versante dell’innovazione sia il Veneto che il FVG partono da un livello significativamente elevato nella capacità di brevettazione delle imprese rispetto alla media nazionale: i brevetti registrati allo European Patent Office sono, infatti, pari a 139 ogni milione di abitanti per il Veneto e 145 per il FVG; il dato italiano si ferma a 87. Al contempo, ci sono in questi due territori circa 840 start-up innovative più dell’8% del totale italiano.
In prospettiva, dovrà poi rimanere alto l’impegno delle imprese verso i temi della tecnologia, dell’efficientamento e della sostenibilità ambientale. Sempre dalla survey condotta dal Research Department emerge che nel corso del 2026 si assisterà a un’accelerazione degli investimenti in intelligenza artificiale (IA) e in cybersecurity, oltreché alla crescita degli investimenti in impianti di autoproduzione di energia.
L’ecosistema dei partner – Il team di partner di Imprese Vincenti è composto da Bain & Company, ELITE-Gruppo Euronext e Gambero Rosso, Cerved e Microsoft Italia, Coldiretti, NATIVA e Circularity, insieme a Digit’Ed, Tinexta e AICCON. Coinvolte anche le funzioni specialistiche di Intesa Sanpaolo, International Banks Division, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Intesa Sanpaolo Assicurazioni.

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