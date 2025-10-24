Imprese:Fedriga, 75 anni Riccesi Holding simbolo capacità innovazione

“I 75 anni di Riccesi Holding festeggiati guardando al futuro sono la dimostrazione che la capacità di rimettersi in discussione, oggi anche con il delicato passaggio di consegne alle nuove generazioni, è alla base della dinamicità che state dimostrando e che la Regione Friuli Venezia Giulia vuole supportare. Abbiamo tante imprese, che hanno fatto la storia della nostra regione, ma visto il settore che rappresentate, posso dire che la vostra consegna qualcosa che poi rimane alla comunità, spesso anche con una valenza architettonica di grande rilievo”.

Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all’evento organizzato presso John Reed di Trieste per celebrare i 75 anni dell’impresa.

“I miei complimenti alla famiglia Riccesi – ha esordito Fedriga rivolgendosi a Donato Riccesi, intervenuto in rappresentanza dei vertici aziendali per ripercorrere le principali tappe dalla fondazione nel 1950 da parte del padre Ennio – perché portare avanti un’impresa e farla crescere, superando i momenti difficili, e riuscendo a mantenere unita la famiglia e viva l’azienda non è scontato. Mettersi in discussione è fondamentale, soprattutto considerando la situazione che non soltanto questo settore, ma in generale il mondo produttivo, sta vivendo, con incertezze a livello globale che si ripercuoteranno anche a livello locale. La capacità di stare sul mercato è quella di prendere atto di queste regole, essere capaci di innovarsi e cambiare velocemente” ha aggiunto Fedriga.

Il Governatore ha ricordato che il ruolo della pubblica amministrazione è fondamentale nella valorizzazione del capitano umano e della sua formazione. “Viviamo un momento nel quale le nostre imprese hanno grande necessità di professionisti e nella nostra regione non se ne trovano. Abbiamo una disoccupazione molto bassa, al 4,2%, ma sotto questa soglia diventa qualcosa di poco sano. Dobbiamo fare politiche di attrattività e formazione nuove, puntando sulla capacità di apprendere continuamente durante la carriera lavorativa”.

Il governatore ha ricordato a tal proposito il ruolo degli ITS, su cui l’Amministrazione regionale è all’avanguardia e gli investimenti regionali su progetti specifici di innovazione, AgorAI a palazzo Carciotti e l’hub per la navalmeccanica in Porto Vecchio.