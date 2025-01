In arrivo i saldi invernali, spesa prevista di 307 euro a famiglia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo il conto alla rovescia che ha celebrato l’arrivo del nuovo anno, scatta il countdown anche per la partenza degli attesi saldi invernali, al via da sabato 4 gennaio.

Per molti cittadini le vendite promozionali rappresentano l’occasione ideale per risparmiare e rinnovare il guardaroba. Per gli esercenti, invece, rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno che aiuta a far quadrare i conti e a vendere i capi e gli articoli meno richiesti. Le merci scontate, va ricordato, dovrà essere presentate dai negozianti in maniera distinta e separata da quelle poste in vendita alle condizioni ordinarie.

«I saldi restano un appuntamento importante – commenta il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Udine Alessandro Tollon –, un volano per l’economia e un’opportunità per i clienti per acquistare con trasparenza. Gli esercizi commerciali incassano la liquidità per pagare tasse, dipendenti, fornitori, affitti, costi fissi e utenze e sono in grado di far fronte agli investimenti necessari agli ordinativi delle nuove collezioni”. Le promozioni in Friuli Venezia Giulia saranno possibili fino al 31 marzo e, secondo Federmoda, porteranno i clienti a spendere circa 307 euro a famiglia, permettendo al commercio riprendersi.

