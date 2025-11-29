In arrivo le tredicesime in FVG: ‘solo’ 250 milioni finiranno sotto l’albero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fra pochi giorni molti corregionali riceveranno le attese tredicesime: oltre un miliardo di euro entrerà direttamente nelle tasche di lavoratori e pensionati del Friuli Venezia Giulia. A beneficiarne saranno quasi 795mila residenti, con Udine in testa (346mila percettori), seguita da Pordenone (202.500), Trieste (155mila) e Gorizia (91mila).

L’impegno complessivo lordo per aziende, Inps e pubbliche amministrazioni supera i 1,4 miliardi, di cui 345 milioni rientreranno allo Stato come Irpef. Ma la parte più rilevante — poco più di un miliardo — resterà ai cittadini, alimentando i consumi natalizi.

Secondo la Cgia, circa 250 milioni saranno destinati ai regali, cifra stabile rispetto allo scorso anno ma molto inferiore rispetto a dieci anni fa. Alimentari, bevande, giocattoli, tecnologia e regali digitali restano i più acquistati.

A dicembre arriveranno anche il “bonus mamme” fino a 480 euro e il contributo da 155 euro per i pensionati al minimo.