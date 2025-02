In Friuli crollato il numero dei giovani. E’ come se fosse sparita Fagagna

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tra Friuli Orientale e occidentale la denatalità sta incidendo maggiormente e ha fatto scomparire una platea di giovani pari a quella degli abitanti di Fagagna.

Negli ultimi 10 anni il numero dei residenti tra i 15-34 anni, tra la Destra e la Sinistra Tagliamento, è calato di 6204 unità. 5.242 in provincia di Udine (-5,2%) e -962 in provincia di Pordenone (-1,5%).

Del tutto in controtendenza, invece, la situazione nella Venezia Giulia. La provincia di Gorizia ha registrato un aumento di 2.359 giovani (+9,7%). Dati ancora migliori in provincia di Trieste che segna una crescita di 3.882 unità, raggiungendo una delle percentuali più alte d’Italia, dopo Milano e Bologna, ovvero +9,8%. Come evidenziato dall’ultimo report dell’Ufficio studi della CGIA, è plausibile ipotizzare che questo risultato sia riconducibile al fatto che nella Venezia Giulia gli arrivi dei giovani provenienti dal Sud Italia e, soprattutto, degli stranieri abbiano compensato il calo delle nascite. Trasferimenti di cui beneficia non solo la Venezia Giulia, ma anche la regione visto che grazie a questi numeri il saldo complessivo regionale risulta in positivo di +37unità.

Ma a preoccupare sono le tendenze che indicano un declino demografico sempre più probabile in tutto il Friuli Venezia Giulia, che – sottolinea la Cgia di Mestre registra un tasso di occupazione e un livello di istruzione inferiori a quelli delle aree più avanzate d’Europa creando un disalineamento tra domanda e offerta di lavoro che mette e metterà sempre più in difficoltà le aziende nel reperire personale qualificato.