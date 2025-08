In funzione il primo totem multimediale del Distretto del Commercio

È stato installato oggi, in piazza della Repubblica, il primo totem multimediale del Distretto del Commercio del Punto più a Nord del Mediterraneo. Monfalcone è il comune capofila del progetto e dell’innovazione digitale a servizio del commercio e del territorio.

“L’obiettivo del Distretto del Commercio è di rilanciare la struttura commerciale su un’area vasta. Il distretto raccoglie Comuni diversi, ciascuno con le proprie peculiarità, ma uniti da un elemento trasversale: il totem. All’interno di quest’ultimo verranno inseriti tutti i contenuti entro settembre e verrà costantemente aggiornato. – ha spiegato il Sindaco Luca Fasan – Grazie allo strumento un cittadino o un turista potrà programmare l’intera giornata e ciò è reso possibile dalle varie iniziative presenti e dalle attività accreditate. Era da tempo che si cercava di creare un progetto di area vasta che potesse rappresentare un’opportunità per il territorio. Quando si trovano iniziative capaci di valorizzare le nostre realtà, i campanilismi politici si devono superare. Un grazie va al dirigente del SUAP il dottor Bagatto, al dottor Pavano, manager del distretto, e agli uffici che con me hanno gestito il progetto con professionalità e competenza, mantenendo una comunicazione e collaborazione costante con tutti gli stakeholder. Il Totem non servirà solo alla valorizzazione del territorio, ma servirà anche e soprattutto alla valorizzazione del commercio, creando nuove opportunità di lavoro e di sviluppo delle nostre attività commerciali, messe in rete con quelle degli altri comuni”

Uno strumento moderno, con schermo touch da 55 pollici, che permetterà a cittadini e turisti di accedere con semplicità a informazioni su eventi, itinerari, esercizi commerciali, attrazioni culturali e servizi locali. Posizionato in Piazza della Repubblica, a pochi passi dal Municipio, diventerà un punto di riferimento fisico e digitale per orientarsi e vivere al meglio l’offerta della città.

“Il totem rappresenta quell’elemento in grado di permettere alle persone un contatto diretto e interattivo con le diverse attività del territorio – ha rilevato l’Assessore Paolo Venni – Non si tratta soltanto di un supporto informativo, ma di un vero e proprio strumento di innovazione digitale, che unisce tecnologia e servizi. Inoltre, attraverso la web app collegata, si potranno anche ricevere aggiornamenti in tempo reale su eventi, iniziative e opportunità.”

“Il distretto e il totem in particolare, rappresentano un’opportunità straordinaria per i nostri commercianti – ha aggiunto l’assessore delegato al Commercio Luca Zorzenon – Per la prima volta mettiamo in rete le attività di più Comuni, offrendo alle realtà dei diversi territori, una vetrina condivisa e facilmente visitabile. Questo significa maggiore visibilità, possibilità di attrarre nuovi clienti”

Il Distretto del Commercio, cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per un valore complessivo di 960 mila euro, prevede tra le altre, l’installazione di nove strumenti multimediali, uno per ciascun Comune aderente al Distretto: Aquileia, Grado, Duino Aurisina, Muggia, San Canzian d’Isonzo, Staranzano, San Pier d’Isonzo, Ronchi dei Legionari e Monfalcone.

Ciascuno sarà collegato a un sistema digitale centralizzato, costantemente aggiornato e coordinato, così da garantire uniformità e completezza delle informazioni offerte.

“Tutte le attività inserite sono geolocalizzate, così da garantire un’esperienza semplice e immediata – ha aggiunto il dott. Pavano, manager del distretto del Commercio “

L’installazione nelle altre città avverrà a partire dalle prossime settimane, secondo un calendario concordato. Contestualmente, verrà attivato il portale web del Distretto e avviate le attività di formazione e supporto agli operatori commerciali per sfruttare al meglio questa nuova vetrina digitale.

Il Distretto del Commercio è composto non solo dai Comuni aderenti, ma anche dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, dalla Camera di Commercio Pordenone Udine, da Confcommercio, Confartigianato, VivaCentro e CNA.