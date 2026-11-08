In FVG 37mila forfettari, reddito medio di 17mila euro

Sono circa 37mila i lavoratori con partita Iva in regime forfettario presenti in Friuli Venezia Giulia. Dichiarano un reddito medio annuo di 17.180 euro e rappresentano oltre la metà dei quasi 72mila titolari di partita Iva della regione.

A evidenziarne la fragilità economica è la CGIA di Mestre, che nel suo ultimo report richiama l’attenzione sui redditi discontinui e sulle limitate tutele del lavoro autonomo. Ferie retribuite e Tfr non sono previsti, mentre una malattia o una sospensione dell’attività possono interrompere le entrate.

Il regime forfettario alleggerisce il prelievo fiscale, con un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% nei primi cinque anni per chi possiede i requisiti. Ma le agevolazioni non bastano a mettere al riparo dalle difficoltà: nel Nordest il rischio povertà riguarda l’11,4% degli autonomi, contro il 4% dei dipendenti.

Secondo la CGIA, anche l’aumento della soglia del regime a 100mila euro previsto dalla manovra 2027 avrebbe effetti contenuti: interesserebbe circa mille contribuenti in FVG. In Italia l’82% dei forfettari dichiara ricavi inferiori a 50mila euro.