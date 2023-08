In Fvg assunzioni di colf e badanti a -5,5%

In Friuli Venezia Giulia calano del 5,5%% le assunzioni regolari nel lavoro domestico. In un’Italia che invecchia e dove ormai quasi il 25% della popolazione ha superato i 65 anni d’età, con picchi ancora più consistenti in alcune regioni quali Liguria, Umbria e Friuli Venezia Giulia, il settore che occupa colf, badanti (ma anche oss), per la prima volta da oltre un decennio, sta subendo una sensibile contrazione.

A livello nazionale, il personale occupato nelle mansioni assistenziali a domicilio è calato quest’anno di 7,9 punti percentuali. In Friuli Venezia Giulia è andata un po’ meglio. Diversi i fattori che hanno inciso sul segno meno dopo la crescita registrata nel periodo pandemico. Fra 2020 e 2021 c’è stato infatti un boom di nuovi contratti, che in parte, a fine emergenza, sono stati chiusi per ritornare – in piccola percentuale, s’intende – nella sfera del “sommerso”. E proprio il “nero” rappresenta non solo una cattiva abitudine da estirpare ma anche un rischio potenziale per le famiglie, che si ritrovano in casa personale non verificato e spesso senza la necessaria esperienza per operare in un settore sociale così complesso.

Ma la motivazione è anche un’altra e dipende dalla congiuntura economica nazionale. L’inflazione ha bruciato una parte consistente del potere d’acquisto di molte famiglie italiane: alcune, di conseguenza, hanno dovuto ridurre i costi e fra questi, evidentemente, anche quello per le collaboratrici famigliari. Da non trascurare, poi, anche l’aumento delle retribuzioni per le lavoratrici, che forse ha disincentivato, in parte, il mercato delle assunzioni, ed il bonus promesso più volte dal Governo che ad oggi non è ancora stato erogato; la mancanza di agevolazioni fiscali influisce in maniera considerevole e senza un intervento diretto l’intero settore potrebbe subire ulteriori conseguenze negative.

“Alle nostre agenzie le richieste per colf e badanti sono rimaste stabili – spiega Alberto Gallas, titolare assieme al fratello dell’azienda leader nel nord e centro Italia nel settore del lavoro domestico – ma in effetti il dato nazionale parla chiaro. In Friuli Venezia Giulia si contano quest’anno oltre mille lavoratrici in meno. Servono interventi rapidi per aiutare le famiglie che vogliono assumere, altrimenti in futuro il calo potrebbe essere ancora più marcato”.