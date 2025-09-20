In Fvg il Fisco ‘assorbe’ 156 giorni di lavoro. 39.300 gli evasori

GUARDA IL VIDEO I contribuenti del Friuli Venezia Giulia hanno lavorato per lo Stato fino all’inizio di giugno. Conteggiando anche il sabato e la domenica, ci sono infatti voluti 156 giorni per onorare tutte le richieste del Fisco. Lo dicono le ultime stime dell’Istat, riprese dalla Cgia di Mestre. Dati sui quali pesano gli evasori, totali o parziali. Nella nostra regione se ne contano 39.300.

Il tasso di irregolarità, dato dal rapporto tra il numero di occupati irregolari e il totale degli occupati di ciascuna regione, è del 9,7 per cento in Italia. Quello del Friuli Venezia Giulia è del 7,2. Meglio di noi solo il Veneto, al 7%.