In Fvg il valore della dop economy cresce dell’8,1% nel 2024

Cresce dell’8,1% nel 2024, rispetto all’anno precedente, il valore della dop economy in Friuli Venezia Giulia. E’ quanto emerge dal XXIII Rapporto Ismea-Qualivita, che vede la nostra regione sesta in Italia per impatto economico dei prodotti dop, ‘denominazione di origine protetta’ , e Igp, indicazione geografica protetta, con 1 miliardo e 298 milioni di fatturato alla produzione.

Nel dettaglio, il Fvg è quinto in Italia per impatto economico Dop Igp relativo al cibo (402 milioni di fatturato; +8,3% sul 2023), quarto per quanto riguarda il vino (862 milioni; +8,0%).

Nella classifica delle province Udine è in top ten, al settimo posto, con un valore complessivo di 792 milioni (+8,2% in un anno). In particolare, Udine è sesta nella graduatoria relativa al cibo (462 milioni; +8,5%) e quinta in quella riservata al vino (366 milioni; +7,8%). In quest’ultima classifica Pordenone è ottava con 320 milioni di fatturato e un aumento annuale del 9,8%.