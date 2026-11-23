Cento milioni di euro l’anno investiti nella rete idrica, un programma di finanziamenti PNRR superiore a 83 milioni di euro ultimato al 99% e due nuove piattaforme digitali per la gestione dei dati dei servizi. Sono i numeri di AUSIR del 2026, Ente responsabile della programmazione, organizzazione e controllo dei servizi idrico e rifiuti nella Regione Friuli Venezia Giulia. Obiettivo: garantire qualità, efficienza e tutela agli utenti nel rispetto dei vincoli di costo imposti da ARERA.

Cento milioni l’anno per la rete idrica, ovvero 80 euro ad abitante, è la cifra che colloca il Friuli Venezia Giulia tra le regioni più virtuose d’Italia, con uno dei livelli di investimento più alti a livello nazionale in un territorio di dimensioni contenute in termini di popolazione.

Il Friuli Venezia Giulia ha una conformazione peculiare, il territorio è generalmente frammentato in piccoli centri urbani e aree geografiche molto diverse tra loro. Vi sono infatti zone montane, marittime, lagunari, località turistiche, che presentano, per la loro natura e conformazione necessità differenti tra loro. In un contesto così vario, programmare e controllare gli investimenti richiede un’attenta gestione dei servizi e un’adeguata programmazione delle risorse economiche.

Gli interventi finanziati riguardano la riduzione delle perdite, la manutenzione delle reti e degli impianti, l’estensione di nuove reti, l’adeguamento della capacità depurativa e il mantenimento di un sistema di approvvigionamento capace di garantire la resilienza idrica.

La realizzazione degli investimenti è in capo ai gestori, mentre AUSIR svolge una funzione meno visibile, ma decisiva per i cittadini: programma gli interventi, ne segue l’iter amministrativo dall’approvazione fino alla rendicontazione finale della spesa e operando in sinergia con Ministeri competenti e Regione per i finanziamenti concessi con ARERA per le valutazioni qualitative dei servizi.

«Questo risultato nasce dalla maturità di un sistema regionale che vede AUSIR e i Gestori, ciascuno con le proprie prerogative, impegnati a ottemperare alle richieste di ARERA con un approccio condiviso – spiega Andrea Delle Vedove, presidente di AUSIR – Questo funziona perché tiene insieme la regolazione di ARERA, la supervisione di AUSIR sul territorio e l’attività dei gestori. Il nostro è un lavoro dietro le quinte che garantisce ai cittadini qualità e tutela del servizio.»

I nuovi strumenti: Pipeline e IoT Waste

Per rendere questo lavoro sempre più efficace, AUSIR ha investito nell’innovazione. Pipeline è

la piattaforma in fase di ultimazione che consentirà all’Ente e ai Gestori di condividere tutti i dati relativi agli interventi per acquedotti, fognature e depuratori. In un unico spazio digitale sarà possibile seguire i lavori dalla progettazione al collaudo, verificandone tempi e costi.

Per i rifiuti, IoT Waste è già operativa e raccoglie i dati del servizio a supporto delle analisi e dei controlli di AUSIR e gestori. Realizzata con fondi PNRR, oggi è gestita direttamente dall’Ente, che garantisce la continuità dell’investimento.

«Il 2026 ci ha visti impegnati nell’innovazione, con strumenti che rafforzano la nostra capacità di vigilare sulla qualità dei servizi. La tecnologia affianca il personale e ne lascia intatte valutazioni e responsabilità: innovazione e controllo pubblico concorrono allo stesso obiettivo, tradurre in benefici concreti per cittadini e territorio», sottolinea Delle Vedove.

Il PNRR: oltre 83 milioni di euro, 99% degli interventi ultimato

Il PNRR ha coinvolto AUSIR e i Gestori in un programma di finanziamenti superiore a 83 milioni di euro, una cifra considerevole per una regione come il Friuli Venezia Giulia se paragonata ad aree di dimensioni maggiori. Gli interventi hanno riguardato il potenziamento delle infrastrutture idriche, la riduzione delle perdite e la digitalizzazione delle reti, la fognatura e la depurazione, oltre al miglioramento della raccolta e della gestione dei rifiuti.

AUSIR ha seguito la programmazione, il coordinamento e l’avanzamento degli interventi: il 99% è stato ultimato entro i termini e la rendicontazione è in fase di conclusione. Tra i risultati c’è l’hub per il trattamento dei fanghi di depurazione di San Giorgio di Nogaro, un investimento da circa 13 milioni di euro, di cui 10 finanziati con il PNRR, che permette di trattare i fanghi in regione con tecnologie adeguate e nel rispetto degli standard ambientali.

La tutela del cittadino al centro

Il lavoro di AUSIR ha effetti concreti per chi utilizza i servizi. Il monitoraggio costante, l’analisi dei dati, la valutazione dei costi e le proposte tariffarie sono effettuati nel rispetto degli standard definiti da ARERA. L’esperienza maturata sul territorio è stata riconosciuta da ARERA stessa a livello nazionale, tanto che è stato affidato ad AUSIR il coordinamento di tre dei quindici pool per la verifica dei dati sulla qualità tecnica del servizio idrico.

Per il 2027 l’impegno è proseguire sulla stessa strada. «L’innovazione ha valore se rende più efficace il nostro lavoro. Dietro le decisioni su acqua e rifiuti devono esserci informazioni verificate con competenza e, al centro, la corretta gestione dei servizi a tutela degli utenti.»