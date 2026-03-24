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In Fvg investiti 12 milioni su 25 distretti del commercio

"La forza dei distretti sta nella capacità di fare squadra"
Redazione
Autore: Redazione

La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato a favore dei 25 distretti del commercio attivi oltre 12 milioni di euro, suddivisi nelle varie annualità e gestiti a bando. Il dato è emerso nel corso dell’incontro, questa mattina a Udine, tra l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e i manager di distretto.

Nel dettaglio, nel 2023 sono stati stanziati 9 milioni per l’avvio delle progettualità nei primi 20 distretti; nel 2024 sono stati stanziati 1,1 milioni, suddivisi in circa 300mila euro per il consolidamento delle progettualità dei distretti già avviati e circa 800mila euro per l’avvio di 2 nuove progettualità; nel 2025 ulteriori 2,6 milioni, suddivisi in circa 800mila euro per il consolidamento di progettualità e 1,8 milioni per l’avvio di 3 nuove progettualità.

“La forza dei distretti sta nella capacità di fare squadra – ha detto Bini: non possiamo permetterci di lavorare per compartimenti stagni. Il confronto costante tra manager, la condivisione delle migliori pratiche e la costruzione di strategie di area vasta rappresentano un valore aggiunto decisivo per affrontare la fase due di sviluppo di questo strumento, garantendo continuità e capacità di misurare i risultati lungo tutto il percorso”.

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