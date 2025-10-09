In FVG nasce Alpen Rotor, nuova realtà per il trasporto aereo di persone e materiali

Udine 9 ottobre 2025 – Il Friuli-Venezia Giulia si arricchisce di una nuova realtà nel settore dell’aviazione: Alpen Rotor S.r.l, si propone come un partner strategico per il trasporto aereo specializzato di persone e materiali.
L’azienda, che opera dalla provincia di Udine, si concentra sull’offerta di soluzioni logistiche aeree per raggiungere zone difficilmente accessibili. Sfruttando un’esperienza trentennale nel settore di Riel Srl, Alpen Rotor si posiziona come una risorsa fondamentale per affrontare problemi logistici complessi con la massima efficienza e sicurezza.
Alpen Rotor non si limita al trasporto in senso stretto. Tra i servizi offerti, l’azienda include operazioni come l’esbosco(trasporto di legname) e si impegna attivamente a ridurre l’impatto ambientale delle sue operazioni, promuovendo pratiche sostenibili nel settore.
L’azienda si rivolge a una vasta clientela che necessita di: trasporto di materiali in alta quota o in aree remote. Soluzioni per problemi logistici complessi in montagna o zone impervie. Voli panoramici e dimostrativi, come quelli proposti in occasioni come la Fieraforester con sorvoli sulle Dolomiti Carniche.
Con un focus sull’innovazione e la sicurezza, Alpen Rotor punta a diventare il punto di riferimento per le esigenze di trasporto in elicottero in tutto il Nord-Est e oltre.