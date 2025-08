In FVG oltre 8 milioni di ore di cassa integrazione nel primo semestre 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel primo semestre del 2025, più di 307mila lavoratrici e lavoratori in Italia sono stati coinvolti in strumenti di ammortizzatori sociali come cassa integrazione, fondi di solidarietà e NASpI. Secondo i dati dell’INPS elaborati dalla UIL, le ore complessivamente autorizzate hanno superato i 314 milioni, segnando un netto peggioramento rispetto all’anno precedente. La crisi produttiva, alimentata da trasformazioni tecnologiche, crisi aziendali e instabilità geopolitica, continua a colpire duramente il mercato del lavoro, spingendo sempre più imprese a ricorrere agli strumenti di sostegno al reddito. In FVG nel primo semestre dell’anno sono state autorizzate oltre 8,2 milioni di ore di cassa integrazione e fondi di solidarietà. Trieste segna una riduzione del 29,9%, passando da oltre 834mila ore a circa 583mila; Gorizia invece evidenzia un preoccupante aumento del 34,4%; Pordenone cresce del 14,5%;Udine registra una diminuzione dell’11,8%. La UIL sottolinea la necessità di rafforzare le politiche attive del lavoro, i percorsi di formazione e le strategie di riqualificazione del personale, specie in un contesto economico in continua trasformazione. Preoccupa in particolare il ricorso crescente alla cassa integrazione straordinaria, che spesso segnala crisi strutturali nelle aziende e non prevede il reintegro del personale. Infine, l’allarme sul fronte occupazionale: il Friuli Venezia Giulia fatica a reperire manodopera, complice l’esodo di oltre 10mila giovani negli ultimi anni. Pesano le basse retribuzioni: con 1.500 euro al mese, denuncia il sindacato, nessuno riesce a vivere dignitosamente.

Intervista video Luigi Oddo segretario generale UIL Udine