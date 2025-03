In Fvg un’impresa artigiana su quattro è a guida femminile

In Friuli Venezia Giulia un’impresa su quattro tra quelle gestite da donne è attiva nel comparto artigiano. Un’incidenza che pone il Friuli Venezia Giulia al primo posto tra le regioni italiane. Se la media nazionale è del 16,3%, infatti, nel nostro territorio è del 25%.

Nel contempo, le imprese guidate da donne, all’interno del comparto artigiano, rappresentano il 19,2% a fronte di una media nazionale del 17,5 per cento. In numeri assoluti, delle 21.791 aziende guidate da donne in Friuli Venezia Giulia, sono 5.455 quelle artigiane. Lo rende noto in occasione dell’8 marzo il Movimento Donne Impresa Confartigianato Fvg, che esprime “soddisfazione per questo primato”.

Per la presidente regionale del Movimento, Filomena Avolio, i “numeri confermano il ruolo cruciale che l’imprenditoria femminile sta giocando in regione, ponendosi come motore di innovazione, sostenibilità e sviluppo territoriale”. E continua l’impegno per “costruire reti, condividere competenze e rafforzare connessioni tra imprenditrici” auspicando “politiche che riconoscano questo ruolo con incentivi per la crescita, semplificazione amministrativa e infrastrutture a misura di impresa”.