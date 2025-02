In gennaio a Udine saliti bollette, pane, verdura e caffè

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’inflazione a Udine tona a dare segnali di rialzo facendo segnare un più 0,7 per cento rispetto a dicembre e u più1,5 in confronto a un anno fa. Come evidenziato dall’ufficio statistica comunale, a livello congiunturale i principali rialzi riguardano le voci abitazione, acqua, elettricità (+2,3%), servizi ricettivi e di ristorazione (+1,1%), ricreazione, spettacoli e cultura (+0,9%), bevande alcoliche e alimentari (+0,9%). Nel carrello della spesa, pane e cereali, frutta e verdura sono le voci con maggiore rincaro assieme a caffè, the e cacao, aumentati del 10% in un anno. Invariati invece i prezzi di abbigliamento e calzature, comunicazioni e istruzione. Nel confronto anno su anno è calato solo il prezzo delle comunicazioni (-4,4%). I maggiori incrementi li registrano istruzione (+3,7%), bevande alcoliche e tabacchi (+2,6%), servizi ricettivi e di ristorazione (+2,2%), servizi sanitari e spese per la salute (+2,1%). Prezzi su anche a Trieste. A gennaio si è ha registrato un aumento dello 0,4% a livello congiunturale e dell’1,7% rispetto a gennaio 2024.