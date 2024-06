In partenza il bando del Distretto del Commercio “Sile Meduna”

“A partire da lunedì 1° luglio, le attività commerciali e artigianali di vicinato di Fiume Veneto potranno presentare domanda per il bando del Distretto del Commercio “Sile Meduna”, che offre contributi a fondo perduto del 50% per investimenti in innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.” Lo ha annunciato Michele Cieol, assessore alle politiche di sviluppo economico del Comune di Fiume Veneto.

“Già con una spesa di 2 mila euro sarà possibile presentare domanda per investimenti come la sostituzione di attrezzature e apparecchiature, vetrine, insegne e infissi, impianti di illuminazione, sistemi di sicurezza, marketing digitale, siti internet e molto altro. È un’opportunità da cogliere al volo, poiché verrà proposta una procedura molto snella e accessibile anche per importi relativamente bassi,” ha dichiarato l’assessore Cieol.

Il bando si inserisce nella più ampia progettualità del Distretto del Commercio Sile Meduna, fortemente sostenuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalle amministrazioni comunali, da Ascom-Confcommercio e da altri partner come Confcooperative, Confartigianato e la Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

“Questo primo passo è solo l’inizio di un percorso innovativo e ambizioso che promuove il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale e di valorizzazione delle risorse del territorio. La sinergia con gli altri comuni (Azzano Decimo, Chions, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini) è stata fondamentale nel costruire un progetto che valorizzi le specificità territoriali, promuovendo una conoscenza reciproca tra i territori comunali all’interno del Distretto e potenziando i servizi commerciali e del terziario in una rete condivisa, accrescendo il senso di appartenenza al territorio,” ha concluso Cieol.

Per informazioni è possibile consultare il sito internet del Comune di Fiume Veneto www.fiumeveneto.fvg.it, mentre Azzano Decimo, comune capofila, si occuperà della raccolta e dell’istruttoria delle domande.

Nella foto da sinistra:

Assessore di Fiume Veneto Michele Cieol – Assessore di Azzano Decimo Eleonora Pigat – Assessore Regionale Sergio Emidio Bini – Presidente del mandamento Ascom di Azzano Decimo Federico Mariutti