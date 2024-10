In piazza a Udine contro la Finanziaria: manifestazione giovedì

In piazza a Udine contro la Finanziaria, la manifestazione dei pensionati e dei lavoratori della scuola di giovedì, mette sotto accusa, la conferma dei tagli alla rivalutazione delle pensioni e il sottofinanziamento del nuovo contratto della scuola. A pagarne gli effetti, in regione, 94mila pensionati, penalizzati dalla ridotta indicizzazione degli assegni al di sopra dei 2.300 euro lordi: la perdita media, a seconda delle fasce di reddito, va dai 700 agli 8mila euro lordi l’anno, quindi da 1.000 a circa 10mila euro netti nel biennio. Quanto ai lavoratori della scuola, l’aumento medio nel triennio, sarà di 135 euro mensili, a fronte dei 400 che sarebbero necessari per neutralizzare l’effetto dell’inflazione. Una perdita secca che solo nel 2024 ammonterebbe a 3.500 euro. GUARDA IL VIDEO