In tre anni 300 milioni di euro per impianti fotovoltaici in FVG

Negli ultimi tre anni la Regione Friuli Venezia Giulia ha destinato 300 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica.

Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenendo a Udine al convegno “Cittadini imprese e istituzioni tra opportunità e rincari energetici” organizzato da Consumatori attivi e Consumerismo.

“Il sostegno a questa transizione energetica- ha sottolineato Zilli – è una misura nella quale, come Giunta, crediamo fortemente, voluta per andare incontro alle esigenze della nostra comunità regionale in questo momento di particolare incertezza, che consente di vedere scendere i costi in bolletta attraverso l’autoproduzione di energia”.

L’assessore Zilli ha ricordato anche “che la nostra Regione ha ottenuto dal Pnrr il finanziamento per il progetto sull’idrogeno: si tratta della ‘North Adriatic Hydrogen Valley’, che vede insieme Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia. È progetto bandiera per l’Italia, tra le 51 Hydrogen Valley nazionali, e può contare su finanziamenti per oltre 70 milioni di euro, utilizzando risorse del Pnrr, fondi europei e stanziamenti regionali.

Inoltre, per finanziare progetti relativi alla produzione di idrogeno da fondi rinnovabili, sono stati destinati 5 milioni di euro attraverso l’ultima legge di stabilità. Si tratta di risorse che si aggiungono ai 10 milioni di euro dei fondi che derivano dall’accordo siglato col ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica”.

“Anche grazie ai finanziamenti del Pnrr – ha aggiunto Zilli – i nostri territori si stanno dotando di sistemi per il miglioramento energetico che impatteranno in modo positivo sui costi dell’energia in termini generali: si stanno realizzando progetti dal valore complessivo di 688 milioni di euro, che coinvolgono privati, imprese pubbliche e private, istituzioni e scuole”.

“L’impegno delle istituzioni – ha concluso l’assessore Zilli-, anche al fianco dell’attività di associazioni come Consumatori Attivi e delle associazioni di categoria, è quello di fornire elementi di trasparenza, conoscenza e, in generale, di creare un clima di fiducia nella comunità”.