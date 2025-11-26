  • Aiello del Friuli
mercoledì 26 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Inaugura il Natale a Pordenone 2025
Stabilità: Zilli, manovra da 6,518 mld per continuo sviluppo Fvg
Salute: Riccardi, un milione all’anno per farmacie rurali
Donne ed educazione finanziaria, Cgil-Cisl-Uil e Bankitalia partner sulla formazione
Morti bianche, emergenza senza fine
Firma dell’accordo Ita-Slo sull'”Irrigazione razionale e gestione del suolo in viticoltura...
Come cambia il turismo: Ai, dati inediti e strategie
Morti bianche, la Cgil chiede risposte in un convegno il 28
Uguali e diversi, 138 classi del Friuli a lezione di rispetto...
Sbanda in curva, frontale tra due auto: 29enne elitrasportato
EconomiaTerritorio

Inaugura il Natale a Pordenone 2025

Appuntamento venerdì 28 novembre. In piazza XX Settembre pronto a partire il mercatino gastronomico e la pista di ghiaccio
Redazione
Autore: Redazione

Questa mattina, passeggiando per le vie del centro, tutti hanno potuto notare come Pordenone si stia preparando per l’inaugurazione del Natale in città. Infatti in piazza XX Settembre sono già state montate le casette che riscalderanno l’atmosfera delle feste con le loro prelibatezze enogastronomiche, è stata allestita la gettonatissima pista del ghiaccio, che farà pattinare al ritmo di musica grandi e piccoli, predisposto il grande palco coperto e si sta completando il villaggio di Babbo Natale, con la sua casa e l’immancabile buca delle lettere in cui i bimbi potranno inserire le letterine con i loro desideri.

L’inaugurazione del Natale 2025 avrà luogo venerdì 28 novembre e tutta la cittadinanza è invitata!

 Dopo la Messa delle ore 17.00 presso la chiesa del Cristo, alle 18.00 tutti in piazza XX Settembre per l’apertura della pista di pattinaggio, dove il sindaco Alessandro Basso e l’assessore alla cultura Alberto Parigi porteranno un saluto. A seguire, l’accensione del grande albero, delle luminarie, delle videoproiezioni e l’apertura delle casette. Nel “Villaggio di Natale” si terrà il concerto della The Powerful Gospel Chorale, una delle realtà corali più imponenti e suggestive del panorama italiano. Diretta dal maestro Alessandro Pozzetto, è un vero e proprio mass choir con oltre 80 coristi accompagnati da una band di musicisti professionisti, nel più autentico stile delle grandi corali Gospel americane, dagli Spiritual al New Gospel.

La serata proseguirà con un viaggio musicale e visivo grazie al video DJ set di Marco Ossanna, che farà rivivere la storia della musica attraverso i primi videoclip, rarità ed edizioni limitate capaci di far cantare e ballare tutta la piazza.

«Comincia un Natale ricchissimo – afferma l’assessore alla cultura Alberto Parigi – perché vogliamo sia all’altezza del percorso verso Pordenone 2027. Il Natale costituisce un’iniezione di vitalità per il tessuto associativo, il commercio, l’attrattività, i quartieri, l’aggregazione, la voglia di stare insieme e di incontrarsi, senza dimenticare che questa è innanzitutto una festa cristiana. Perciò da qualche anno apriamo il Natale con la Santa Messa».

«Questo sarà un Natale per tutti – afferma il sindaco Alessandro Basso – per i giovani, i bambini, le famiglie e gli anziani, con tante novità per una Pordenone che si appresta a diventare Capitale italiana della cultura. Un Natale con centinaia di eventi per tutte le età e tutti i gusti, con iniziative nei quartieri, mostre, musica, appuntamenti per i più piccoli, spettacoli straordinari e concerti. E in piazza XX Settembre, cuore pulsante e luogo in cui si inaugura questa rassegna, abbiamo pensato ad un “Villaggio” più grande degli scorsi anni, illuminato dalle immagini che saranno proiettate sui palazzi che si affacciano sulla piazza, e con un’area ludico-didattica dedicata ai bambini 4-10, dove i più piccoli potranno giocare in sicurezza».

