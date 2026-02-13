Inaugurata una nuova filiale di Banca Generali a Trieste

Banca Generali rafforza la sua presenza nel Nord Est aprendo le porte di una nuova filiale nel pieno centro di Trieste, città di elezione per la private bank del Leone, dove affonda le sue radici, essendo la casa del gruppo Generali. Giovedì 12 febbraio alle ore 18.30 si è alzato il sipario sulla sede in Piazza Unità d’Italia 7.

La filiale è dotata di sportello bancario e di ampli spazi (tre piani dedicati agli uffici dei consulenti) per rispondere a tutte le esigenze della clientela e questo investimento fa seguito a una domanda di consulenza finanziaria in forte crescita: le famiglie e le imprese sono alla ricerca di professionisti di fiducia in grado di supportarle nella protezione del patrimonio e nella pianificazione finanziaria a 360 gradi, in una fase dove i mercati sono ai massimi ma all’orizzonte si stagliano importanti sfide geopolitiche ed economiche.

Ed è proprio questa crescente richiesta di protezione patrimoniale che porta Banca Generali ad avvicinarsi sempre più al territorio con spazi a disposizione di consulenti e clienti del Friuli-Venezia Giulia. Presenti alla cerimonia il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza e il vicario Marino Trevisini, oltre ai vertici della rete dei banker, a partire dai vicedirettori generali Marco Bernardi e Andrea Ragaini, Rodolfo Lomelina, Sales Manager di Rete, Gianluca Scimia, Area Manager e Stefano Rebula, Wealth Advisory Manager.