Inaugurato il Centro di valorizzazione e promozione del Collio 

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Il Centro di valorizzazione e promozione del Collio offre l’opportunità di promuovere l’altissima qualità della produzione vitivinicola di questo territorio. Un’eccellenza che vogliamo diventi sempre più riconoscibile e livello nazionale e internazionale, per far percepire il valore aggiunto della nostra enogastronomia e aumentare la capacità di resa dell’intero tessuto produttivo”. Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all’inaugurazione del Centro di promozione e valorizzazione del territorio del Collio, realizzato negli spazi dell’Enoteca di Cormons in piazza XXIV Maggio. L’intervento è stato possibile grazie a un investimento complessivo di quasi 1,6 milioni di euro, di cui 400mila euro di finanziamenti regionali e con il contributo della Camera di commercio Venezia Giulia (tramite il Fondo Gorizia), del Comune di Cormons e della Cooperativa Enoteca di Cormons. Fedriga ha visitato il nuovo centro e partecipato al taglio del nastro assieme all’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini e – tra gli altri – al sindaco di Cormons Roberto Felcaro, al presidente della Cciaa Venezia Giulia Antonio Paoletti, al presidente di Enoteca Cormons Michele Blazic. Nel corso del suo intervento, il governatore ha sottolineato la costante necessità di “nuovi investimenti sul territorio che possano aumentare le possibilità di conoscere e scoprire la nostra regione, in relazione anche alle sempre crescenti domande di pernottamento da parte dei turisti in visita in Friuli Venezia Giulia”.

Il Centro di valorizzazione e promozione del Collio sorge su due piani da 200 metri quadri ciascuno e comprende, al suo interno, una serie di locali votati all’accoglienza del visitatore, alla sala degustazione, alla sala didattica, agli uffici interni. Nel rimarcare in particolare l’importanza della formazione nel pacchetto dei servizi promozionali, Fedriga ha sostenuto che “formare i turisti è fondamentale nell’ottica di rendere riconoscibili i nostri prodotti e la loro qualità. È responsabilità di tutti perseguire questo obiettivo”. “Una struttura altamente rappresentativa del territorio, frutto della proficua sinergia instaurata tra istituzioni e associazioni di categoria – ha dichiarato l’assessore Bini – . Valorizzare il Collio, una perla unica del territorio con potenziale ulteriore di crescita, è un punto importante della nostra azione amministrativa e i numeri lo confermano: nel 2024 le presenze turistiche nel Collio sono cresciute del 17,5% ed è aumentata in maniera significativa la durata del pernottamento medio, segno che l’offerta turistica locale è sempre più ricca e attrattiva, tanto da giustificare periodi di vacanza più lunghi”. “Il nuovo Centro di valorizzazione e promozione del Collio – ha concluso l’assessore – sarà una vetrina non solo turistica, ma anche per le produzioni vitivinicole locali, un settore che da solo vale oltre 250 milioni di export e rappresenta un asset importante per l’economia regionale. Da tutto ciò si comprende la finalità strategica di questa struttura moderna e rinnovata”.