Inaugurato nuovo Hub Crédit Agricole in Veneto a Padova

Crédit Agricole Italia rafforza la propria presenza nel Nord Est con la creazione in Veneto di un nuovo quartier generale a Padova, che riunisce intorno a piazza Zanellato, in zona Stanga, la sede della Direzione Regionale della Banca e tutti i canali specialistici al servizio della clientela: la filiale Retail per i privati e le famiglie, il Polo Affari per le piccole aziende, gli esperti del settore agroalimentare, i Consulenti Finanziari, il Mercato Banca d’Impresa dedicato alle imprese e il Mercato Private Banking Veneto Est riservato alla gestione dei grandi patrimoni.

L’inaugurazione ufficiale del nuovo Hub, composto dalla filiale affacciata su piazza Zanellato e dagli uffici al quinto piano del Centro Direzionale “La Cittadella”, si è tenuta oggi al pianterreno dello stesso building nella sede di Le Village by CA Triveneto, l’acceleratore di innovazione avviato nel 2022 da Crédit Agricole Italia in collaborazione con Confindustria Veneto Est, Parco scientifico e tecnologico Galileo Visionary District e Fondazione UniSmart, emanazione dell’Università di Padova.

“Quella di oggi è una tappa importante del percorso di crescita sostenibile di Crédit Agricole nel Nord Est – ha dichiarato Roberto Ghisellini, condirettore generale di Crédit Agricole Italia – Concentrare la nostra presenza e i nostri servizi in un unico Hub a Padova ci permetterà di essere ancora più efficaci nel sostegno all’economia del territorio e più riconoscibili come Banca universale concreta e innovativa. Nel triennio 2022-2024, nel Triveneto, abbiamo erogato oltre 3 miliardi di euro di prestiti a famiglie e aziende, con 170 nuove assunzioni e oltre 2 milioni di euro a favore di iniziative sociali, culturali e sportive”.

Contestualmente all’inaugurazione dell’Hub di Padova è stato presentato il nuovo progetto “iANG – Intelligenza Artificiale New Generation” promosso da Crédit Agricole Italia e Le Village by CA Triveneto in collaborazione con Confindustria Veneto Est, Umana e Cuoa Business School.

L’iniziativa, nata all’interno del Comitato Territoriale Nord Est di Crédit Agricole Italia ha l’obiettivo di sostenere l’innovazione del tessuto economico locale attraverso due azioni: l’incontro delle aziende con le startup più avanzate nel campo dell’AI e la selezione di studenti universitari con specifiche competenze in tale ambito.

“Ben dodici aziende del territorio hanno già scelto di partecipare a questo progetto, mirato ad accelerare i processi di innovazione e a creare valore attraverso una stretta collaborazione con alcune delle principali istituzioni locali – ha affermato Roberto Ghisellini – La competenza di Le Village by CA Triveneto, unita alla profonda conoscenza delle dinamiche del territorio da parte degli imprenditori del Comitato Territoriale Nord Est, rappresenta un elemento originale e distintivo del supporto di Crédit Agricole all’economia”.

Il progetto “IANG” prevede la nascita di un Club dei Partner al quale hanno già aderito 12 aziende del territorio: Asolo Gold, Bioman, Carel, Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale, De Robert Calzature, Femo Gas, Interporto Padova, MCZ Group, Orved, Pacorini Group, Venpa, Volpato Industrie.