Inaugurato Sissar open day, Zannier: “Diventerà ciclico”

“Il SISSAR è un’occasione per evidenziare a tutti gli operatori del settore agricolo le opportunità offerte dal sistema dell’assistenza tecnica regionale: il sistema vede una serie di partner tecnici e istituzionali che collaborano per fornire al mondo dell’impresa agricola i massimi risultati in termini di ricerca applicata, innovazione, assistenza fitosanitaria, dando la possibilità di agganciare le nuove opportunità e le migliori tecniche sempre in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale”. Lo ha dichiarato questa mattina alla Fiera di Udine l’Assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier inaugurando l’Open Day del Sistema Integrato dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale (Sissar) assieme al presidente di Udine Esposizioni Antonio Di Piazza. L’iniziativa si svolge solo nella giornata odierna, (dalle 9.00 alle 17.00) ma il progetto avrà una continuazione perché comunicare e informare sono fasi essenziali per riuscire ad ottenere i migliori risultati. Offrire al mondo delle imprese i risultati della ricerca applicata per riuscire a dare tutte le possibilità di sviluppo all’interno di un mondo che cambia sempre più velocemente è fondamentale. Per questo quello iniziato oggi a Udine Fiere è un percorso che diventerà ciclico e continuerà nel tempo.

Organizzato dalla Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione FVG, con la collaborazione di Ersa, il coordinamento di Udine Esposizioni e il contributo del Programma di Sviluppo Rurale FVG, l’Open Day è cofinanziato dall’Unione europea e mette a disposizione di imprese, agricoltori, tecnici, studenti e cittadini, visitatori e operatori 18 enti del settore.

Queste le 18 realtà chiave del panorama agricolo regionale presenti oggi in Fiera:

Associazione Italiana Agricoltura Biologica FVG

Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia

Associazione dei Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia

Confederazione Produttori Agricoli Friuli Venezia Giulia

CeFAP – Friuli Venezia Giulia

Cia Agricoltori Italiani del Friuli Venezia Giulia

Coldiretti – Friuli Venezia Giulia

Confagricoltura Friuli Venezia Giulia

Confservizi FVG Srl

Consorzio Tutela del Formaggio Montasio

Consorzio Olio FVG

Cooperativa Agricola Fiumicello – Società Cooperativa Agricola

Co.Pro.Pa. Scarl

Tergeste D.O.P.

Friulana Nocciole Società Agricola Cooperativa

Frutta Friuli S.C.A.L

Kmečka zveza – Associazione agricoltori

UNI.DOC. FVG

Diversi i momenti formativi trattati nelle sale incontri: difesa fitosanitaria della vite, gestione sostenibile della risorsa idrica, contributi europei all’agricoltura, soluzioni colturali innovative per il clima e qualità nella frutticoltura, multifunzionalità in zootecnia, nuove filiere emergenti, sicurezza e pianificazione aziendale, tecniche agronomiche per il futuro delle colture estensive.