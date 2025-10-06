Inaugurato Spazio Villalta, valore aggiunto per tutta la città

GUARDA IL VIDEO Un nuovo locale, accanto al centro città, all’ingresso del centro studi e situato a metà strada tra le sedi universitarie umanistica ed economica. E’ il bistrot di ‘Spazio Villalta’, inaugurato questa mattina e già completamente attrezzato per essere al servizio di tutti.

Sempre all’interno di ‘Spazio Villalta’, questa sera sarà inaugurata anche la nuova sede dell’Associazione Italiana Somelier.