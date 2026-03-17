InCe, Fedriga: “La Regione crede molto nel progetto”

“In qualità di governatore del Friuli Venezia Giulia e di presidente della Conferenza delle Regioni italiane colgo l’opportunità fornita dal trentennale dell’Iniziativa Centro Europea per rimarcare l’importanza dei territori nella creazione di legami strutturali, fondamentali per lo sviluppo delle nostre economie. La nascita dell’InCe, come il suo rilancio voluto dal vicepresidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani, sono il frutto di scelte lungimiranti che hanno sempre avuto l’obiettivo di un futuro di pace e di crescita. Solo le alleanze consolidate ci mettono infatti nelle condizioni di superare i momenti difficili come quelli che stiamo vivendo adesso a livello internazionale”.

Lo ha affermato a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che questa mattina è intervenuto in apertura della Conferenza per il trentennale del Segretariato esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea (InCE).

Il grande evento, che ha visto la partecipazione anche degli assessori regionali alla Salute Riccardo Riccardi e alle Infrastrutture Cristina Amirante, è organizzato dall’InCe assieme all’Italia e alla Romania, che ne detiene la presidenza per il 2026, in collaborazione con l’Istituto Affari Internazionali.

Al centro dei lavori le prospettive di questa importante istituzione, che oggi raccoglie 17 Stati, e le sfide attuali come l’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali, Ucraina e Moldova, il sostegno all’Ucraina, lo sviluppo della connettività nella regione e del Corridoio Indo-Mediterraneo (Imec), oggetto di uno specifico forum nel pomeriggio.

“Le opportunità offerte dall’iniziativa dei Tre Mari, che vuole mettere in relazione l’Adriatico, il Baltico e il Mar Nero, e dal Corridoio Indo-Mediterraneo non sono assolutamente scollegate fra loro – ha sottolineato Fedriga -. In particolare, l’Imec rappresenta una enorme occasione di sviluppo per i Paesi dell’InCe che, facendo rete tra loro, possono proiettarsi in una nuova dimensione economica”.

“Il Friuli Venezia Giulia ha contribuito fin da subito anche finanziariamente alla fondazione e al rafforzamento dell’InCe – ha ricordato il governatore -. Si tratta di un progetto in cui crediamo molto e che ha una capacità unica di aggregazione. Siamo convinti che il suo rilancio sia determinante per il superamento di una visione che guardi esclusivamente agli interessi particolari”.

Nel corso del suo saluto, oltre a ringraziare tutti gli organizzatori di questo prestigioso evento, Fedriga ha posto l’accento sulla necessità in questa fase storica di una comunicazione improntata alla verità.

“Dobbiamo raccontare ai cittadini la verità dei fatti senza sminuire le difficoltà che stiamo affrontando. Purtroppo nell’Unione europea la comunicazione politica è ancora troppo condizionata dalla propaganda. Un esempio concreto è sotto gli occhi di tutti: sbaglia infatti chi mette in relazione gli investimenti sulla difesa con la necessità di garantire risorse alle nostre scuole o alla nostra sanità. Senza un rafforzamento delle economie e della logistica internazionale – ha concluso Fedriga – l’Europa non potrà mai difendere fino in fondo i propri interessi, fondamentali per il benessere delle nostre comunità”.