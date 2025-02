InCE in Ungheria: prosegue la missione internazionale

Dopo gli incontri a Belgrado e Bratislava, il Segretario Generale dell’Iniziativa Centro Europea (InCE), Franco Da Mas, ha proseguito la sua missione con una visita a Budapest.

Il Segretario Generale ha avuto un cordiale e costruttivo incontro con Péter Sztáray, il Segretario di Stato ungherese per gli affari esteri e per la Politica di Sicurezza e la Sicurezza Energetica.

Durante la riunione sono stati trattati i principali temi nell’agenda dell’InCE: la promozione dell’integrazione europea, la cooperazione regionale, la situazione in Ucraina, lo sviluppo sostenibile, e il rafforzamento dell’InCE.

Il Segretario Generale, Franco Dal Mas, ha ricordato l’impegno dell’InCE a supporto del processo di adesione all’Unione Europea, a partire dai Paesi dei Balcani occidentali, e il perseguimento del sostegno all’Ucraina anche attraverso un rafforzamento della cooperazione con l’InCE. Dal Mas ha anche ricordato l’importanza di iniziative concrete da realizzare nel quadro InCE nel settore della connettività e della diplomazia giuridica.

Dal Mas ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il tradizionale impegno dell’Ungheria nell’ambito dell’Iniziativa, ricordando come, insieme all’Italia, essa sia tra i suoi Paesi fondatori proprio a Budapest nel 1989. A questo proposito ha sottolineato, infine, il contributo dell’Ungheria al Fondo di Cooperazione e al lavoro del Segretariato Esecutivo.

Il Segretario Péter Sztáray ha sottolineato l’importanza che tradizionalmente l’Ungheria assegna all’InCE, e l’impegno a lavorare anche nel futuro per rafforzarne il ruolo.

Durante la visita, il Segretario Generale Dal Mas ha incontrato anche il Presidente della Commissione giustizia del Parlamento, e membro della Delegazione ungherese presso l’Assemblea Parlamentare dell’InCE, Imre Vejkey.

Richiamando la collaborazione tra la Dimensione Governativa e quella Parlamentare, che si è intensificata in occasione della Convenzione per il consolidamento dell’InCE, Dal Mas ha sottolineato che questo è un elemento chiave per potenziare il ruolo dell’Organizzazione. “Lavorando fianco a fianco con i Paesi membri con costanza e spirito di condivisione, l’InCE potrà rafforzare la propria azione e proseguire con successo la sua missione politica”, ha affermato Dal Mas.