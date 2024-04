Ince, la produzione dei presidi sanitari lontano dall’Europa ha reso fragile il sistema

Un sistema messo in ginocchio dallo stop ai traffici mondiali, un sistema fragile che non produce ma importa. Le sfide della sanità passano anche per la capacità di produrre in Europa i presidi sanitari e medici oggi delocalizzati. L’Iniziativa Centro Europeo sotto la presidenza Albanese ha organizzato due giorni di lavori, iniziata oggi, sul tema della costruzione di sistemi resilienti di prodotti farmaceutici e sanitari. A introdurre i lavori l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi il quale ha evidenziato come sia emersa la fragilità del sistema durante la pandemia «oggi oltre alle sfide su risorse e capitale umano c’è quello dell’accessibilità agli strumenti che durante la pandemia non erano più accessibili». Su questo la risposta potrebbe arrivare anche dai paesi europei o da quelli che ambiscono ad entrare in Europa come quelli che fanno parte dell’Ince. GUARDA IL VIDEO