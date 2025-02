InCE per la ricostruzione in Ucraina

A Matera si è svolto l'incontro del Comitato Generale per gli Affari Economici della Dimensione Parlamentare dell’InCE, dedicato al tema della ricostruzione post-bellica dell'Ucraina.



Hanno partecipato delegazioni parlamentari dei Paesi membri dell’InCE, con l’obiettivo di discutere opportunità di cooperazione internazionale per sostenere l’Ucraina.

Il meeting, moderato da Salvatore Caiata, Presidente del Comitato e Capo della Delegazione Italiana, ha visto la partecipazione di autorità italiane come il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana; il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi; Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Marcello Pittella; Il Vice Ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli; l'inviato speciale italiano per la ricostruzione dell'Ucraina, Davide La Cecilia e il Coordinatore Nazionale InCE italiano, il Ministro Sem Fabrizi.



Nel suo intervento, Franco Dal Mas, Segretario Generale dell’InCE, ha evidenziato il momento delicato che attraversa il processo di integrazione europea e l’urgenza di un nuovo impulso:

La cooperazione regionale gioca un ruolo cruciale a sostegno dei Paesi candidati, ed è essenziale che riaffermiamo e promuoviamo i valori fondanti dell’Europa, come delineato nel Trattato di Lisbona: pace, rispetto dei diritti umani, giustizia, uguaglianza e sviluppo sostenibile. L’Ucraina rimane al centro delle nostre priorità. Ci siamo attivati fin dall’inizio della guerra, esprimendo solidarietà e condanna, e abbiamo intrapreso azioni concrete, con il sostegno finanziario dall’Italia e dagli Stati membri dell’InCE, ha sottolineato Dal Mas.



Sono intervenuti anche Maksym Kovalenko, il Console Generale dell’Ucraina a Napoli; e Dmytro Andriovych Natalukha, il Presidente della Commissione per lo Sviluppo Economico della Verkhovna Rada.

A conclusione della riunione, il Presidente Caiata ha ricordato che la scelta della città di Matera come sede della riunione non è casuale. La città negli ultimi decenni ha vissuto una rinascita che l’ha portata nel 1993 ad essere inserita dall’UNESCO nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità e nel 2019 ad essere insignita del titolo di Capitale Europea della Cultura.