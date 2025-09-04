InCE riceve la visita istituzionale di Stefania Craxi

Il Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea (InCE) ha avuto oggi l’onore di accogliere la Sen. Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica Italiana, per una visita istituzionale.

Nel corso dell’incontro con il Segretario Generale dell’InCE, Franco Dal Mas e lo staff, sono state illustrate le principali attività e priorità dell’Organizzazione, con particolare attenzione al suo impegno nel rafforzare la cooperazione regionale, sostenere il processo di allargamento europeo e promuovere la stabilità e lo sviluppo sostenibile nei 17 Paesi membri dell’Europa centro-orientale e balcanica.

La Sen. Craxi ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’InCE come piattaforma di dialogo politico e strumento concreto di pace, richiamando in particolare il valore della Dimensione Parlamentare dell’Organizzazione quale spazio di confronto democratico capace di arricchire e integrare l’azione della Dimensione Governativa.

“L’Iniziativa Centro Europea rappresenta un ponte essenziale tra l’Unione europea e i Paesi dei Balcani e dell’Europa centro-orientale. Il suo impegno nel promuovere dialogo, cooperazione e sviluppo sostenibile si affianca e arricchisce l’azione delle istituzioni nazionali ed europee. Come Parlamento italiano, riconosciamo il valore della Dimensione Parlamentare dell’InCE quale strumento fondamentale per rafforzare la fiducia reciproca e consolidare i processi di integrazione europea”.

In tale occasione, sono state evidenziate le prossime riunioni sotto la presidenza serba quali l’Assemblea parlamentare dell’InCE, che si terrà il 3 e 4 novembre a Belgrado, e la successiva riunione dei Ministri degli Esteri dell’InCE, come, un’occasione preziosa per favorire uno scambio diretto tra le due dimensioni e affrontare con un approccio coordinato le sfide della regione InCE.

La visita si inserisce nel quadro delle relazioni consolidate tra l’InCE e le istituzioni italiane e conferma l’attenzione del Parlamento italiano verso i temi della coesione, della sicurezza e dell’integrazione europea, a sostegno del percorso comune degli Stati membri.