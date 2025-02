L’InCE a Tirana incontra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Albania

Il Segretario Generale dell’Iniziativa Centro Europea (InCE) Franco Dal Mas ha incontrato ieri a Tirana il Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri dell’Albania, Igli Hasani.

Durante l’incontro cordiale e costruttivo sono stati trattati i principali temi nell’agenda dell’InCE: la promozione dell’integrazione europea, la cooperazione regionale, la situazione in Ucraina, lo sviluppo sostenibile, e il rafforzamento dell’InCE.

Dal Mas ha espresso il suo apprezzamento per il completamento con successo della presidenza dell’InCE da parte dell’Albania nel 2024, sottolineando il continuo impegno del Paese nell’ambito dell’InCE sin dalla sua adesione come stato membro nel 1996; ha ricordato il supporto dell’InCE al processo di adesione all’Unione Europea, a partire dai Paesi dei Balcani occidentali, con un particolare focus sull’Albania, che ha recentemente compiuto significativi progressi con l’apertura dei capitoli negoziali per l’adesione all’Unione Europea.

Un altro tema cruciale dell’incontro è stato il perseguimento del sostegno all’Ucraina, anche attraverso un rafforzamento della cooperazione con l’InCE.

Il Segretario ha dichiarato che l’Ucraina, stato Membro dell’InCE dal 1996, è una parte fondamentale dell’Europa, e che “La pace non può essere la resa dell’Ucraina, ma deveessere la libertà, l’indipendenza e il ripristino del diritto internazionale.”

Dal Mas ha poi anche ricordato l’importanza di iniziative concrete da realizzare nel quadro InCE nel settore della connettività e della diplomazia giuridica.

Il Ministro Hasani ha dichiarato che l’Albania è fortemente impegnata nel processo di integrazione europea e nel rafforzamento della cooperazione regionale, e che continuerà a lavorare al fianco dell’Iniziativa Centro Europea per promuovere la pace, lo sviluppo sostenibile e la stabilità. Hasani ha aggiunto che l’Albania è orgogliosa dei progressi compiuti nei negoziati di adesione all’Unione Europea, ma ha anche evidenziato l’importanza di accelerare il processo di adesione di tutti i paesi candidati dell’InCE. Ha inoltre sottolineato l’importanza di continuare a sostenere l’Ucraina in questo momento cruciale.

Il Segretario Generale ha concluso sottolineando che l’integrazione europea e il sostegno all’Ucraina sono fondamentali per garantire un futuro sicuro e sostenibile all’Europa. Ha anche invitato il Ministro Hasani a visitare la Segretariato Esecutivo dell’InCE a Trieste per continuare il dialogo e rafforzare la collaborazione.

L’InCE rimane impegnata a lavorare per una regione più forte, unita e prospera, basata su valori condivisi di pace, democrazia e sostenibilità e L’Albania, con la sua crescente influenza nei Balcani e l’impegno verso la cooperazione regionale, continua a essere un partner cruciale per il progresso e la stabilità dell’Europa sudorientale.