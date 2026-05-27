Economia Incertezza a Nord-est, Baban: “Pensiamo alla nuova fabbrica” Redazione 27 Maggio 2026 Autore: Redazione 27 Maggio 2026 1 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. udine Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Fugge dai carabinieri e si schianta: grave il fuggitivo articolo successivo I Campionati Nazionali Universitari 2027 si svolgeranno in Fvg Potrebbe interessarti anche Udinese, Padelli rinnova: ancora un anno in bianconero 27 Maggio 2026 Valussi in sicurezza: arrivano i cordoli sulla strada scolastica 26 Maggio 2026 Teatro Giovanni da Udine, Anzil: “Nessun taglio da 250mila euro” 26 Maggio 2026 L’aquila dell’Ateneo di Udine ai genitori di Giulio Regeni 26 Maggio 2026 Teatro sottofinanziato, appello del Comune di Udine a Fedriga 26 Maggio 2026 Bici e monopattini in Ztl: approvata la mozione di Croatto 26 Maggio 2026