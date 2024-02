Incostituzionale la norma FVG sulle case Ater a stranieri extracomunitari

Incostituzionale. Una parola forte, che ora bolla la legge regionale sull’assegnazione delle case Ater. A marchiarla così è la Corte Costituzionale, con una sentenza che boccia la normativa del Friuli Venezia Giulia sul tema. Nell’occhio del ciclone, anzi, della corte, è finito il capitolo relativo all’assegnazione degli alloggi a cittadini extracomunitari, a cui è richiesto un certificato che testimoni la non proprietà di immobili nel proprio paese d’origine. Documento che non è richiesto agli stranieri provenienti da paesi comunitari, né tanto meno agli italiani.

La legge regionale sul tema è datata 2016, giunta Serracchiani, ma in realtà il capitolo censurato è stato aggiunto nel 2018, all’alba della prima giunta Fedriga.

Una vicenda che in realtà ha già visto protagonisti i tribunali, con decine di ricorsi vinti da cittadini extracomunitari, con anche una sentenza del tribunale di Udine, datata 2021, che ordinava di modificare il regolamento in materia. E mentre il documento arriva in Corte Costituzionale, la Regione già si muove, cambiando la norma e prevedendo la possibilità di sostituire i documenti, ovviamente difficili da reperire, con una semplice autocertificazione, parificando di fatto la situazione a quella generale. “Per Fedriga ogni occasione è buona per vessare immigrati o chi viene a lavorare in Friuli Venezia Giulia” è l’attacco del Partito Democratico per voce di Salvatore Spitaleri “il risultato è una figuraccia istituzionale, e soprattutto la lenta e inesorabile decadenza della nostra regione” conclude il componente della commissione paritetica “sempre più fanalino di coda del Nord Est.”