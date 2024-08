Incrementati i fondi del voucher TuResta in Fvg

È stata avanzata la proposta d’aumento delle risorse per l’iniziativa ‘Voucher Turesta in Fvg’, per venire incontro alle esigenze di nuclei famigliari più numerosi, che estende il potere di fruizione del buono da 4 a 6 persone.

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale Fvg, Stefano Mazzolini, informa il pubblico utente dell’incremento fondi per Voucher TURESTA in Fvg. “Con tale incentivo – aggiunge Mazzolini – volevamo dare sostegno alle famiglie residenti in Fvg che abbiano fino a 4 figli, per promuovere un turismo interno e dare quindi slancio al territorio. Un segnale importante alle famiglie dei nostri corregionali che, in un frangente storico in controtendenza, decidono di puntare ad avere più di due figli e rimanere radicate al territorio. L’emendamento è stato votato all’unanimità e ci permetterà di dare una ventata di ossigeno all’importante porzione di villeggiatura interna, che costituisce un’importante voce della nostra economia turistica.”

Il Vicepresidente annuncia inoltre lo stanziamento di 90 milioni di euro per risorse agroalimentari, forestali, ittiche e Montagna, che fa parte della macro manovra di Assestamento. “Tra le misure previste – illustra Mazzolini – 62 milioni per i fondi di rotazione, 2 milioni per le emergenze fitosanitarie e misure a favore degli apicoltori con uno stanziamento di 1,7 milioni di euro. 3 milioni ai Confidi per le operazioni di accesso al credito alle aziende agricole. Per gli impianti fotovoltaici verranno messi in campo 14 milioni, oltre a contributi destinati ai consorzi di bonifica per gli interventi di messa in sicurezza dei canali artificiali e per i danni subiti dalle culture agricole provocati dalla fauna selvatica e per attività zootecniche e orticultura, nell’ottica di promozione, protezione ed incentivo delle attività montane. Tra gli emendamenti destinati alla montagna oltretutto, molto importante è lo stanziamento di un milione di euro per il 2024 al Consorzio boschi carnici per la viabilità forestale; lo stanziamento di 120 mila euro per la realizzazione di un portale per la digitalizzazione dei dati dei catasti consortili a sostegno dei Consorzi di bonifica. È stato approvato uno stanziamento di 1,1 milioni di euro inerente la concessione di contributi per lavori nel territorio montano. È stata approvata anche la proposta per uno stanziamento di 100 mila euro alla comunità montana del Gemonese per sviluppo e attuazione del progetto pilota degli orti urbani e familiari; 180 mila euro all’associazione Allevatori del Fvg per la realizzazione di un’indagine conoscitiva sull’impronta ambientale delle produzione zootecniche, con particolare riferimento alla zootecnica del latte. Sono stati approvati gli emendamenti per lo stanziamento di 300 mila euro per la realizzazione di interventi di manutenzione di immobili già destinati a latterie e di altri 300 mila euro per interventi in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche. Inoltre, 130 mila euro alle associazioni di volontariato con sede nel territorio montano per interventi di manutenzione e acquisto di arredi di immobili non più utilizzati dalle latterie e da destinare a centri di aggregazione sociale e culturale.”

“Questa importante manovra – conclude Mazzolini – è il risultato di un lavoro ben coordinato e allineato da parte della Giunta e di questa maggioranza che andrà a beneficio del territorio montano e permetterà la realizzazione d’interessanti interventi di mantenimento e recupero delle risorse che da già da tempo, stiamo cercando d’implementare per rendere il nostro territorio sempre più adeguato ai cambiamenti in corso e alle richieste del futuro.”