Indagine Ires, in Fvg cala dello 0,9% l’apertura di nuove partite Iva

Dopo due anni eccezionali (il 2020 condizionato dalla pandemia e il 2021da un’anomala dinamica legata al commercio online in provincia di Gorizia), nel 2024 si registra un lieve calo delle nuove partite Iva. Sono state 8.254, 75 in meno rispetto all’anno precedente, -0,9%. A livello nazionale si registra invece un incremento dell’1,3%. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati del Mef.

A livello territoriale solo l’area isontina ha evidenziato un moderato incremento (+1,2%). La flessione maggiore riguarda la provincia di Pordenone (-1,8%).

La diminuzione registrata nel 2024 in Friuli Venezia Giulia ha riguardato unicamente le persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi), che costituiscono il 76% del totale. Ad essere interessata dal calo è in particolare la fascia d’età tra i 36 e i 50 anni. Favorita dal regime forfetario, la quota di aperture effettuate da under 35 è tornata a crescere, sfiorando il 50% del totale nell’ultimo triennio. 2022-2024. Il 26% delle nuove partite Iva è stato avviato da un soggetto nato all’estero.

Il settore maggiormente in crescita è quello delle professioni tecniche e scientifiche: notati, avvocati, architetti, ma anche esperti di pubbliche relazioni e pubblicità. Superbonus e altri incentivi si sono tradotti nell’apertura di un migliaio di partite Iva all’anno in regione dal 2021. Netta invece la flessione nell’agricoltura. In recupero il settore degli alloggi e della ristorazione. Risulta infine elevato nell’ultimo biennio il numero di aperture di partite Iva nell’ambito dell’istruzione.