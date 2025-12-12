  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 12 Dicembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Industria Felix: Friuli Venezia Giulia, le 2 imprese più competitive d’Italia
Finanze: Fedriga, patto con il Governo su ristori per minori entrate
Welfare: Rosolen, per Carta famiglia basterà un anno di residenza
Falso profilo Instagram della Cciaa, l’ente denuncia e invita a segnalare...
Friuli Venezia Giulia investe 119 milioni per Cultura e Sport nella...
Progetti FIS: 2,5 milioni di euro all’OGS per studiare il mare...
Att. produttive: Bini, centro direzionale Cosef supporta le imprese
Sequestro antimafia tra Catania e Gorizia: colpito patrimonio da 40 milioni
Sciopero Cgil contro la Finanziaria, manifestazione a Udine
Terzo centro islamico chiuso, Moretti: Comune crea clima tossico
Economia

Industria Felix: Friuli Venezia Giulia, le 2 imprese più competitive d’Italia

Sono entrambe della provincia di Pordenone: Ambiente Servizi S.p.A e Gestione Servizi Mobilità S.p.A.
Redazione
Autore: Redazione

Sono 2 le imprese del Friuli Venezia Giulia ed entrambe della provincia di Pordenone, Ambiente Servizi S.p.A. e Gestione Servizi Mobilità S.p.A., tra le 124 aziende più competitive d’Italia perché oggettivamente così riconosciute rispetto ad un algoritmo di bilancio con parametri vincolanti e affidabili finanziariamente rispetto al Cerved Group Score. Sono le aziende premiate ieri, giovedì 11 dicembre a Milano, a Palazzo Mezzanotte, in piazza degli Affari, luogo iconico che ha riunito i top imprenditori e manager italiani in occasione del 67° evento Industria Felix, 6a edizione nazionale de “L’Italia che compete”.

I dati complessivi dell’inchiesta giornalistica condotta da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved hanno premiato un Sud in crescita, un Nord che in valori assoluti resta trainante per l’intero Paese e un Centro stabile. La regione più premiata è risultata infatti la Campania con ben 25 imprese, ma la provincia capofila d’Italia è quella di Milano, che da sola ha fatto salire sul palco ben 12 aziende. Durante la cerimonia sono stati ricordati due capitani d’industria scomparsi nell’anno in corso che hanno contribuito ad accrescere il valore dell’Italia nel mondo, Giorgio Armani e Ernesto Pellegrini, a cui è stata consegnata una Menzione di Merito nelle mani della figlia Valentina, presidente e ad della Pellegrini s.p.a. (presente tra le imprese premiate).

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, M&L Consulting Group, EpyonVivida e, considerata la numerosa partecipazione, è stato suddiviso in due sessioni presentate dai giornalisti Maria Soave (Tg1) e Gianmarco Sansobrino (inviato di “Dentro la notizia” su Canale 5). Sono intervenuti gli imprenditori e i manager delle 124 imprese premiate e numerosi ospiti: alcuni dei componenti del Comitato scientifico di Industria Felix, il docente dell’Università Cattolica Francesco Lenoci, l’imprenditore Filippo Liverini e il dottore commercialista Michele Chieffi, per Cerved il ceo Luca Peyrano e la Models lab officer Natalia Leonardi, per Banca Mediolanum il direttore dell’Investment banking Diego Selva, il responsabile origination Marco Gabbiani e i banker Monica Lanzi, Valentina e Massimo Lattanzi, Francesco e Federico Mecca, Francesco Tei, per ELITE (Gruppo Euronext) l’AD Marta Testi e i sales e relationship manager Tommaso Tabellini, Daniele Callegher, Antonio Pellè, Andrea Magenes, per M&L Consulting Group i partner e co-founder Valerio Locatelli Alessandro Mattii, la partner Silvia Ravani e i consultant Biancamaria Prete e Giancarlo Marengo, per EpyonVivida il socio Cesare Zanotto, il segretario dell’Associazione culturale Industria Felix, l’avvocato Pasquale La Pesa. 

Qui di seguito l’elenco delle 124 imprese premiate distinte per regioni.

ABRUZZO (4). Chieti (1): F.lli De Cecco Di Filippo – Fara San Martino – S.p.a.. L’Aquila (1): Pavind S.r.l.. Pescara (1): Nrg Med S.r.l.. Teramo (1): T.M.L. S.r.l..

 BASILICATA (1). Matera (1): Bng S.p.a..

CALABRIA (3). Catanzaro (1): Camas Energy S.r.l.. Cosenza (1): Iaquinta S.r.l. – Costruzioni & Ambiente. Reggio Calabria (1): Biemme Finestre S.r.l..

CAMPANIA (25). Avellino (2): Acca Software S.p.a., Villa Dei Pini S.p.a. – Casa Di Cura Privata. Caserta (3): Athena S.p.a., Progest S.p.a., Sorting Recycling Industries S.r.l.. Napoli (10): Aloha Eventi S.r.l., Bellevue S.p.a., Community Cooking Leader S.r.l., D & D Italia S.p.a. Sb, Dielle S.r.l., Museo Cappella Sansevero S.r.l., Russo Hotels S.r.l., Smarig S.r.l., Stanartis S.r.l., Unobravo S.r.l. Sb. Salerno (10): Avino S.r.l., Bagni D’Arienzo S.r.l., Covo Dei Saraceni Dei F.lli Savino S.r.l., Extremebit S.r.l., F.lli Pierro S.r.l., San Giorgio S.p.a., Santa Caterina S.p.a., Trans Isole S.r.l., Trans Italia S.p.a., Villa Cimbrone S.r.l..

EMILIA ROMAGNA (3). Forlì Cesena (1): I.V.A.S. Industria Vernici S.p.a.. Parma (1): Oppimitti Costruzioni S.r.l.. Rimini (1): Santa Monica S.p.a..

FRIULI VENEZIA GIULIA (2). Pordenone (2): Ambiente Servizi S.p.A., Gestione Servizi Mobilità S.p.a..

LAZIO (9). Frosinone (2): Alpine S.r.l., Intermodaltrasporti S.r.l.. Latina (1): Bsp Pharmaceuticals S.p.a.. Roma (6): Business Changers S.r.l., G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.a., Infratel Italia S.p.a., Reti Televisive Italiane S.p.a., Ticketstation S.r.l., Villa Margherita S.p.a. Casa Di Cura Privata.

LIGURIA (2). La Spezia (1): Campo Del Vescovo Consorzio Di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale a r.l.. GENOVA (1): Liguria Digitale S.p.a..

LOMBARDIA (16). Bergamo (2): Catellani & Smith S.r.l., Sandrini Metalli S.p.a.. Brescia (1): Greenva S.r.l.. Milano (12): Enegreen S.p.a., Farmila – Thea Farmaceutici S.p.a., Fracht Italia S.r.l., Greengen Group S.r.l., Inter – Studioviaggi S.p.a., K Project S.r.l., Metro 5 S.p.a., Nuovenergie S.p.a., Pellegrini S.p.a., Riso Scotti S.p.a., Thea Farma S.p.a., Ubv Group S.p.a.. Monza e Brianza (1): CMO S.p.a..

MARCHE (1). Fermo (1): Tennacola S.p.a..

PIEMONTE (10). Alessandria (3): Grissitalia S.r.l., Metlac S.p.a., Ppg Industries Italia S.r.l.. Cuneo (2): A.C.D.A. S.p.a., Eviso S.p.a.. Novara (1): Procos S.p.a.. Torino (2): Società Canavesana Servizi S.p.a., Tugnolo A. & C. S.r.l.. Vercelli (2): Nova Aeg S.p.a., Versoprobo Società Cooperativa Sociale.

PUGLIA (17). Bari (6): Acquedotto Pugliese S.p.a., As Labruna S.r.l., Icam S.p.a., Nuova Fiera Del Levante S.r.l., Sicurezza Trasporti Autolinee – Sita Sud S.r.l., Vet S.r.l.. Brindisi (2): Chemgas S.r.l., Leo 3000 S.p.a.. Foggia (1): Ad International Assistance S.r.l.. Lecce (4): Deghi S.p.a., Galileopro S.p.a., Lasim S.p.a., Leo Shoes S.r.l.. Taranto (4): Nuova Luce Società Cooperativa Sociale a r.l., Produttori Vini Manduria Soc. Coop. Agricola, Vis S.p.a., Zanzar S.p.a..

SARDEGNA (1). Sassari (1): Azienda Trasporti Pubblici S.p.a..

SICILIA (6). Catania (1): Anastasi S.r.l.. Enna (1): Fratelli Arena S.r.l.. Messina (1): Nettuno Multiservizi Società Cooperativa. Palermo (2): Grimaldi Euromed S.p.a., Tecnimpianti S.p.a.. Ragusa (1): Infisud S.r.l..

TOSCANA (9). Arezzo (2): Nuove Acque S.p.a., Safimet S.p.a. Sb. Firenze (4): Auditore S.r.l., E&A Factory S.r.l., Pellemoda S.r.l. Sb, Terranova S.r.l.. Grosseto (1): Sistema S.r.l.. Prato (1): Ro.Ial. S.r.l.. Siena (1): Si.Ge.Ri.Co. S.p.a. Siena Gestione Risorse Comunali.

TRENTINO ALTO ADIGE (4). Bolzano (3): Infranet S.p.a., Rsg Group Italia S.r.l., Wolf System S.r.l.. Trento (1): Mdm S.r.l..

UMBRIA (2). Perugia (1): Logicompany 3 S.r.l.. Terni (1): Umbria Energy S.p.a..

VENETO (9). Padova (1): Clinica Veterinaria Privata S. Marco S.r.l.. Treviso (2): Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a., Noir Srl. Venezia (2): Aurore Development S.p.a., Società Socioculturale Cooperativa Sociale. Verona (2): Anodall Extrusion S.p.a., Pakelo Motor Oil S.p.a.. Vicenza (2): Serenissima Ristorazione S.p.a.; Soraris S.p.a..

