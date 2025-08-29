  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 29 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Pugni e percosse con il manico della scopa: in cella il...
Auto contro camion sulla rampa di Villotta: un ferito
Trieste, pistola alla vigilia della visita del Papa: arrestato un uomo
Regione, intesa con Autostrade per mitigare disagi Lisert
Confagricoltura Fvg a Friuli Doc con degustazioni, cultura e inclusione
Conte “Champions il massimo per un club, ma ora testa al...
Von der Leyen “Putin predatore, Europa sia pronta a difendersi”
In Europa League Roma 2 volte a Glasgow, Bologna sfida Aston...
Industria friulana, migliora la capacità produttiva nel secondo trimestre
Fronte sul Fvg, in nottata temporali e vento. Allerta gialla fino...
BUSINESS FVG


Economia
Su base congiunturale +0,7%, su quella tendenziale -2,4%

Industria friulana, migliora la capacità produttiva nel secondo trimestre

I dati emergono da un'indagine dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

GUARDA IL VIDEO L’industria friulana guarda con fiducia ai prossimi mesi, anche se i segnali economici restano in chiaroscuro. Nel secondo trimestre 2025 il comparto manifatturiero della provincia di Udine ha evidenziato segnali di tenuta e capacità di reazione, con un miglioramento dei livelli produttivi rispetto al trimestre precedente, nonostante il contesto macroeconomico internazionale rimanga caratterizzato da volatilità della domanda e da forte incertezza geopolitica.

L’indagine congiunturale condotta dall’Ufficio Studi di Confindustria Udine rileva una variazione congiunturale positiva della produzione industriale pari a +0,7% rispetto al primo trimestre 2025. Su base annua, tuttavia, il confronto con il secondo trimestre 2024 registra una contrazione tendenziale del -2,4%. Analogo l’andamento delle vendite: +2% rispetto al trimestre precedente, ma -2,4% in termini tendenziali.

L’utilizzo medio degli impianti si attesta al 77%, in crescita rispetto al 75,2% del primo trimestre e al 73,2% del quarto trimestre 2024, segnalando una maggiore intensità produttiva. L’occupazione mostra stabilità con una variazione congiunturale leggermente positiva (+0,5%), a conferma della resilienza del mercato del lavoro manifatturiero locale.

Emerge un rafforzamento congiunturale in segmenti chiave come meccanica, legno-arredo e alimentare, che hanno sostenuto la dinamica complessiva del manifatturiero provinciale, e legato in parte anche ad acquisti anticipati delle imprese in vista dei dazi. In difficoltà i settori di carta, chimica e materiali da costruzione

Sul fronte delle aspettative, il sentiment imprenditoriale resta improntato alla cautela: il 68% delle imprese prevede stabilità dei livelli produttivi nei prossimi mesi, il 22% attende un’espansione e solo il 10% ipotizza una contrazione. Le principali preoccupazioni restano legate all’evoluzione del commercio internazionale, anche a seguito dell’inasprimento dei dazi, in particolare quindi del mercato statunitense, secondo sbocco commerciale della provincia dopo la Germania. Le imprese esportatrici verso gli USA devono affrontare un trade-off tra l’assorbimento dei costi tramite compressione dei margini e l’adeguamento dei listini, con il rischio di perdita di quote di mercato.

“Stiamo affrontando una lunga lista di sfide, tutte complesse ed interconnesse tra loro, ma la resilienza già dimostrata dalle nostre imprese in questi anni dimostra che gli investimenti in innovazione, sostenibilità e competenze delle risorse umane, rafforzano la competitività e contribuiscono a rendere le nostre imprese più forti nel medio termine.

Pozzi guarda anche al futuro. “E’ quantomai urgente una politica industriale europea in grado di sostenere la competitività del nostro sistema produttivo – dice -. Abbiamo necessità, oggi non domani, di una Europa, protagonista e non comprimaria, che non sia solo mercato, ma anche politica industriale, difesa comune, energia condivisa e ricerca strategica”.

