Industria FVG ai vertici in Europa, serve nuovo riconoscimento

L’industria del Friuli Venezia Giulia è il motore della crescita della nostra regione e si colloca ai livelli più alti delle economie europee per il valore creato dalla produzione. Lo afferma la Confindustria Udine, sottolineando che il comparto industriale genera il 23,5% del valore aggiunto totale regionale, ben superiore al 19% della media nazionale e a quelli delle principali economie manifatturiere europee: siamo ai livelli della Germania (23,4%) che è sempre la prima manifattura del Continente.

Sul piano occupazionale, nei primi nove mesi del 2025 gli addetti dell’industria in regione sono stati 127mila, pari al 24,1% dell’occupazione complessiva; inoltre l’industria contribuisce per quasi il 35% agli investimenti complessivi e per il 50% alla spesa in ricerca e sviluppo. Oltre il 97% delle esportazioni regionali è riconducibile al comparto manifatturiero.

“L’industria della nostra regione – commenta il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo – rimane la spina dorsale della nostra economia” che “potrà crescere in modo sostenuto solo se saprà imprimere una forte accelerazione alla produttività” con investimenti in tecnologia, nella formazione e qualificazione delle risorse umane.

Per Luigino Pozzo, “la sfida che abbiamo davanti richiede uno sforzo corale e una visione di lungo periodo, soprattutto a livello europeo. Il valore da attribuire all’impresa e agli imprenditori deve essere riconosciuto in modo nuovo”.