Industria: Regione, in 6 anni oltre 26 mln per sviluppo Cosef

La Regione è a fianco del tessuto produttivo industriale e, negli ultimi sei anni, ha messo in campo politiche di ampio respiro per favorire il rafforzamento dei consorzi di sviluppo economico locale e il potenziamento dei servizi erogati alle imprese, con interventi già finanziati che per il solo Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale (Cosef) ammontano a oltre 26 milioni di euro. Dopo aver portato a termine nella scorsa legislatura la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Aussa Corno, superando così l’annosa fase di commissariamento e restituendo al territorio l’area industriale, il Cosef è chiamato ora a una nuova e importante fase di sviluppo da qui ai prossimi anni. Una fase che vedrà la Regione come partner non solo nel sostegno economico, ma anche nell’individuazione delle principali strategie di crescita.



È la sintesi del pensiero espresso dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo a margine di un incontro con il neoeletto presidente del Consorzio per lo sviluppo economico per l’area del Friuli, cui fanno capo le zone industriali di Udine (la ex Ziu), dell’Alto Friuli (Cipaf), di Cividale e dell’Aussa Corno (Ziac).



Durante l’incontro si è discusso delle progettualità in corso di sviluppo, tra tutte l’infrastrutturazione dell’Aussa Corno, per la quale la Regione ha già stanziato 19 milioni di euro. L’iter è già stato avviato e prevede tre linee guida: la difesa dell’ambiente, lo sviluppo delle marine e l’attrazione di nuovi insediamenti manifatturieri coerenti con quelli già presenti e non impattanti.

Un altro tassello importante per la crescita del Cosef riguarderà il nuovo Centro direzionale che sorgerà nella zona industriale di Udine. La struttura sarà realizzata con un contributo della Regione di circa 5 milioni di euro e ospiterà un centro di medicina del lavoro, una mensa, una palestra e un auditorium, con la possibilità di ricomprendere in futuro nel progetto anche un asilo a servizio delle famiglie dei dipendenti delle aziende che insistono nell’area.

Infine, la Regione punta a ricreare le condizioni per il rilancio del tessuto imprenditoriale del distretto della sedia. Da questo indirizzo deriva il finanziamento di 6,5 milioni di euro al Cosef per la realizzazione dell’Advanced design factory, una struttura dedicata al settore legno e arredo. Sul modello del successo ottenuto dalla Lean experience factory del Consorzio Ponte Rosso, questa nuova struttura che sorgerà nel territorio di Manzano metterà al servizio delle imprese strumenti all’avanguardia per ottenere prototipi e modelli digitali, in un’ottica d’innovazione e potenziamento della produzione.



Al termine dell’incontro, l’esponente della Giunta regionale ha rivolto gli auguri di buon lavoro al presidente e a tutto il consiglio di amministrazione, recentemente rinnovato.